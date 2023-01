Inter pronta a cederlo: affondo bianconero

By

Il centravanti sorprende e allunga dietro di sé la lista di pretendenti, spunta anche la rivale in Serie A ma il club nerazzurro è avido dei propri talenti

La cessione di Cesare Casadei al Chelsea avvenuta nel corso della passata sessione estiva di mercato è stata una mossa necessaria affinché l’Inter potesse riavvicinarsi facilmente alle prestazioni sportive di Romelu Lukaku, oggi in prestito al club nerazzurro fino al termine della stagione grazie ad una intricata operazione di mercato mossa nel limbo dei dubbi.

A ripensarci, però, probabilmente l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbero preferito tenerlo ancora in squadra. Magari lo avrebbero lasciato partire in prestito altrove, come accaduto ad altri giovani talenti uscenti dalla formazione Primavera di Chivu.

È il caso di un altro baby talento nerazzurro, Samuele Mulattieri. Il centravanti è una delle armi più preziose di cui dispone Fabio Grosso, attuale tecnico del Frosinone capolista nel campionato di Serie B. Con i suoi 6 gol e 4 assist, risulta tra i calciatori maggiormente incisivi della competizione e non vuole assolutamente fermarsi qui. Dall’alto della sua prorompente fisicità e del grande senso della posizione, ha ancora ampi margini di crescita soprattutto sotto il profilo tecnico e del guizzo vincente sottorete. Così da poterlo idealmente categorizzare sulla bacheca dei centravanti di spicco persino del campionato di Serie A. Una realtà dove Mulattieri è fortemente cercato.

Calciomercato Inter, Mulattieri osservato speciale dell’Udinese

Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, l’Udinese avrebbe palesato il proprio interesse per il calciatore di proprietà dell’Inter. L’idea sarebbe quella dell’acquisto a titolo definitivo, per la quale potrebbero aprirsi i colloqui già nelle prossime settimane in funzione della prossima stagione sportiva. Verosimilmente, infatti, Mulattieri dovrebbe proseguire la propria avventura con i ciociari fino alla fine dei giochi di campionato.

L’ultima parola spetterà non soltanto all’Inter, detentrice del suo cartellino e poco vogliosa di privarsi di calciatori così promettenti senza lauto guadagno. A giocare un ruolo fondamentale potrebbero essere le stesse volontà del centravanti, soprattutto nel caso in cui il Frosinone dovesse continuare la sua marcia vittoriosa in B verso la conquista della promozione diretta nella massima serie. Lì potrebbe infatti dire la sua da vero protagonista.