Irrompe Simeone: se lo prende a zero, Inter resta a guardare

Diego Simeone, che in molti danno lontano da Madrid a fine stagione, non è pago dopo l’arrivo di Depay: vuole un altro calciatore, con un colpo a zero. E per l’Inter si prospetta una nuova delusione di mercato

Denzel Dumfries è ancora il principale indiziato per una cessione a gennaio per il club nerazzurro. Ma anche in caso di permanenza, l’olandese potrebbe lasciare a giugno, per portare nelle casse della società quei milioni che servono a chiudere in pareggio il bilancio. Marotta lo ha valutato 60 milioni, ma con un’offerta di 50, il laterale partirebbe anche subito.

Su di lui c’è mezza Premier League, con il Chelsea in pool. E i dirigenti interisti stanno da qualche settimana sondando il mercato a caccia di papabili sostituiti. Fra i vari nomi si è sentito spesso anche quello di Bensebaini. Un prospetto da prendere a zero, dato che l’algerino è in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach. Dalla Germania dicono che il ventisettenne nato a Costantina, Algeria, voglia lasciare la Bundesliga, e che non gli dispiacerebbe giocare in Italia.

Per questo sia l’Inter che la Juve hanno già parlato con i suoi procuratori. Finora Ausilio si è mosso meglio di tutti, pur non affrontando ancora il discorso economico. Poi c’è anche la concorrenza del Dortmund. E nelle ultime ore, per il prospetto a zero, si è fatto avanti anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Dopo essere riuscito a portare a Madrid Memphis Depay dal Barcellona, Simeone potrebbe dunque rovinare di nuovo i piani nerazzurri, scippando un altro calciatore nel mirino dei dirigenti interisti.

A zero allo corte di Diego Simeone: ennesima delusione per l’Inter

Bensebaini ha cominciato a giocare da professionista nel 2023, in Algeria, nel Paradou. Poi nel 2025 è stato prestato dal club algerino al club francese del Montpellier. Nel luglio 2016 ha firmato un contratto quadriennale con il Rennes. Un anno dopo è stato acquistato dal Borussia Mönchengladbach per 8 milioni di euro. Ed è diventato così il difensore algerino più costoso della storia. Finora, col Borussia ha giocato un’ottantina di partite e ha segnato 18 goal. Il difensore laterale nordafricano è infatti bravo nel proporsi avanti e sempre pronto ad adattarsi ad altri ruoli.

In passato è stato infatti schierato come centrale (in Algeria era uno stopper puro), ala, come mediano e come interno di centrocampo. Anche per queste sue qualità di adattamento il giocatore piace molto a Simeone e al direttore sportivo dell’Atletico Madrid Andrea Berta. Berta è un esperto del mercato a zero. E ora vuole regalare al Cholo il terzino sinistro del Borussia Ramy Bensebaini, credendo che possa dare il meglio di sé in Spagna.

I giornali spagnoli affermano che l’Atletico abbia deciso di rinnovare la rosa la prossima stagione. E si sta dunque muovendo d’anticipo, sondando i tanti nuovi possibili acquisti. Secondo Simeone le posizioni da rafforzare sono molteplici, ma in particolare bisogna investire in difesa. Così, dopo aver preso Soyüncü, che potrebbe però arrivare anche a gennaio in caso di partenza di Felipe, ora la società punta forte sull’algerino Ramy Bensebaini.

Nato come difensore centrale, oggi il ventisettenne è uno dei profili più forti fisicamente sulla corsia mancina. Bravo sia nel ruolo di terzino che di esterno a tutta fascia. Bravo poi anche a giocare sulla destra o ad accentrarsi. Per l’Inter poteva essere un’alternativa sia a Dumfries che a Gosens. Per il suo fisico e il suo senso della posizione ricorda però più l’olandese, anche se non ha la sua stessa velocità.