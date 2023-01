DIRETTA Serie A, Inter-Empoli: segui la cronaca LIVE

L’Inter di Inzaghi affronta l’Empoli di Zanetti nella 19esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve l’Empoli a San Siro nel monday night valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata, che sarà arbitrato da Rapuano della sezione di Rimini.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria nel derby che ha portato alla conquista della Supercoppa Italiana nella finalissima di Riyadh contro il Milan, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro il Verona per scavalcare almeno per una notte proprio i rossoneri impegnati domani contro la Lazio, e portarsi al secondo posto in classifica. Dall’altra gli azzurri di Paolo Zanetti puntano a restare imbattuti in questo 2023 in cui hanno ottenuto due pareggi contro Udinese e Lazio prima della vittoria sulla Sampdoria per arrivare al giro di boa del campionato nella parte sinistra della graduatoria. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.