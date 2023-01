Esami effettuati, c’è la lesione: derby a rischio

Inter-Milan in forte dubbio per lui. L’infortunio non promette nulla di buono. Le ultime dall’infermeria milanese in vista del derby della ‘Madonnina’

Come già accaduto nel corso della scorsa stagione, anche se non propriamente in questa maniera, la squadra di Inzaghi sta, da punto e accapo, andando a fasi alterne. Dopo la strepitosa vittoria in Supercoppa, è, infatti, arrivato il pesantissimo ko interno contro l’Empoli. I nerazzurri non sono, però, i soli che stanno vivendo un periodo poco incoraggiante…In quanto c’è qualcun altro che è, decisamente, messo peggio di loro.

A tal proposito, dunque, Stefano Pioli e i suoi sembrerebbero aver accusato, un po’ più del previsto, quel black-out dello scorso 8 gennaio contro la Roma. I rossoneri si fecero, non a caso, rimontare di due reti, col punteggio finale che recitò 2-2 sul tabellone del ‘Meazza’. Da quel momento, poi, il Milan non è, letteralmente, più stato in grado di reagire: al punto che, dopo l’eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, hanno, poi fatto seguito, i deludenti risultati rimediati contro Lecce e Lazio (senza contare la finale persa con l’Inter). Una volta giunti a questo punto, poi, è il caso di dire che piove sul bagnato dalle parti di ‘Milanello’.

Proprio nella serata di ieri – e ancor prima che la squadra di Sarri si imponesse per 4-0 sul ‘Diavolo’ – è arrivato l’infortunio immediato di Fikayo Tomori. Le sue condizioni preoccupano, e non poco, l’infermeria rossonera: col difensore che, ora, rischia di poter saltare, sul serio, il derby di campionato con l’Inter.

Fikayo Tomori è stato costretto ad uscire nel corso del match di ieri con la Lazio, abbandonando il terreno di gioco al 24′, a causa di un inaspettato infortunio.

E’ stato, poi, direttamente, nella giornata di oggi che il centrale inglese si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, che ne hanno evidenziato la lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Le sue condizioni tengono, ora, in forte apprensione l’intera infermeria rossonera. Sorgono, ancora, alcuni dubbi sugli eventuali tempi di recupero del giocatore: motivo per cui l’ex Chelsea verrà rivalutato tra una settimana esatta. Nel frattempo, il derby del 5 febbraio con l’Inter è a forte rischio. Pronto uno tra Kjaer e Gabbia, al suo posto, nel prossimo match di campionato contro il Sassuolo, in programma alle ore 12:30 di domenica 29 gennaio.