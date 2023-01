L’offerta è da sogno: così la Juve mette ko l’Inter

Le ultimissime di calciomercato riaccendono il derby d’Italia sul fronte terzini. Ecco tutti i dettagli

Gennaio è tempo di bilanci e non solo. Alcuni club sono, infatti, chiamati a dover tirare le prime somme dalla stagione che è tutt’ora in corso. Tra questi, dunque, non possiamo far altro che riferimento a due storiche società del nostro calcio come Inter e Juventus.

Entrambe le compagini non hanno, affatto, avuto un bell’avvio di campionato, in realtà più in salita di quanto ci si potesse aspettare inizialmente. Sia l’uno che l’altro, sono, non a caso, rimasti alle prese con alcuni problemi di troppo. Ad esempio, è proprio qui che trovano spazio i tanti infortuni riguardanti Lukaku e Brozovic per i nerazzurri…E quelli di altri componenti della rosa bianconera, quali: Vlahovic, Pogba e Di Maria (giusto per citarne qualcuno). Ad ogni modo però, sia Inter che Juve sono ora alla ricerca di un pronto riscatto, coi primi che perlomeno, a differenza degli juventini, figurano ancora in Champions League. Quanto alla ‘Vecchia Signora’ invece, Gianluca Ferrero e i suoi, così come i nerazzurri, sono anche loro intenzionati a chiudere per qualche nuovo ed ulteriore innesto: col loro sguardo che è ricaduto su un giocatore in particolare.

Il nome è quello di Malo Gusto, duttile terzino destro del Lione, in grado di saper ricoprire più e più ruoli. Il giovane classe 03 può, non a caso, agire anche da centrale di difesa, o, all’occorrenza, anche in posizione più avanzata (da laterale di centrocampo insomma). Il francese ne fa, tra le tante cose, della velocità il suo maggior ‘cavallo di battaglia: che gli consente, dunque, di spingere quando e come vuole. Sono state, quindi, tutta questa serie di caratteristiche ad attirare la forte attenzione da parte della Juve – che punta ora il ragazzo come eventuale post Cuadrado – ma non solo. C’è, infatti, un altro club di Premier che appare prontissimo a mettere le mani sul giocatore.

Calciomercato, il Chelsea si fa avanti per Malo Gusto e prova ad anticipare la Juve. Anche l’Inter rischia ora

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal portale transalpino ‘Footmercato’, il Chelsea è interessatissimo a Malo Gusto, giovane talento del Lione di cui vi abbiamo appena parlato, al punto che l’intera dirigenza inglese appare oramai pronta a presentare una super offerta – di quelle a dir poco irrinunciabili, si parla – pur di arrivare ad assicurarsi, da un momento all’altro, le prestazioni sportive del calciatore.

Cosa c’entra questo con l’Inter? E’ semplice da intuire. Qualora, infatti, i ‘Blues’ dovessero, seriamente, prendere sul tempo la Juve, i bianconeri finirebbero, a quel punto, per indirizzare il proprio sguardo su tutta una serie di altri candidati nei quali rientrerebbero, per l’appunto, alcuni osservati speciali dei nerazzurri. La ‘Vecchia Signora’ vuole, non a caso, incominciare a puntare sul serio su alcuni giovani in rampa di lancio, con lo scopo di ridurre, dunque, il proprio monte ingaggi. Ed è da qui che prendono, quindi, quota i nomi di Wilfried Singo del Torino e Tajon Buchanan del Club Brugge entrambi finiti nel mirino della ‘Beneamata’.

Il Chelsea su Malo Gusto vuol dire anche un’altra cosa, ovvero che gli stessi inglesi hanno mollato Dumfries, il prescelto di Zhang e soci per fare cassa.