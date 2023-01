De Zerbi erede di Pioli, subito affare Milan-Inter

L’eventuale passaggio dell’attuale tecnico del Brighton in rossonero potrebbe regalare al Milan una nuova pedina di valore. Ora resta solamente da convincere l’Inter. La situazione

Siamo, ormai, giunti a fine gennaio ed è, dunque, il caso di dire che l’inizio del nuovo anno si è, decisamente, rivelato un po’ più turbolento del previsto: sia per Inter che per Milan.

Nonostante la Supercoppa alzatagli ‘in faccia’, a spese dei rossoneri chiaramente, la squadra di Inzaghi ha raccolto, sin qui, 4 punti nelle ultime tre gare di campionato. Discorso ancor più duro da affrontare per la compagine di Pioli che ha raccolto, invece, 2 miseri pareggi nelle scorse tre (dove, nel mentre, è anche arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia). Ad averne beneficiato è stato, dunque, il Napoli, fin qui, protagonista di una vera e propria cavalcata. I ‘partenopei’ hanno raccolto la bellezza di 50 punti in questo girone d’andata, portandosi così a +12 sulla seconda in classifica, il Milan, e come se tutto questo non fosse già abbastanza, hanno già portato al termine l’affare Gollini…Scambiato, proprio nelle scorse ore, con Salvatore Sirigu, approdato, a sua volta, alla Fiorentina.

Nel frattempo, sono proprio i rossoneri che vogliono, anche loro, provare ad apportare qualche altro movimento in entrata (eccezion fatta per Zaniolo). Potrebbe essere, dunque, a partire dalla prossima estate che Maldini e i suoi potrebbero regalare un nuovo innesto all’intero staff tecnico rossonero: capeggiato però, nel caso, non da Pioli ma da De Zerbi.

Calciomercato, ipotesi Sensi per il Milan se arriva De Zerbi: i possibili scenari

Qualora il Milan dovesse continuare a peccare di risultati, a maggior ragione se i rossoneri non dovessero centrare l’obiettivo Champions a fine stagione, il primo a pagarne le spese potrebbe essere proprio Stefano Pioli. Sarebbe proprio a quel punto, infatti, che a raccogliere la sua eredità potrebbe esserci pronto Roberto De Zerbi…E con sé un suo pallino di vecchia data: vale a dire Stefano Sensi.

Stando, infatti, a quanto riportato direttamente da ‘Calciomercatonews.com‘ nelle ultime ore, Maldini e i suoi hanno incominciato a sondare l’ipotesi De Zerbi in vista del prossimo anno. L’ex tecnico del Sassuolo, quest’oggi in forza al Brighton dove è sesto, è un profilo che alletta particolarmente non soltanto i rossoneri, ma anche l’Inter (in quanto finito anche qui al centro di alcuni rumors). Nonostante questo però, qualora il tecnico bresciano dovesse, seriamente, approdare dalle parti di Milanello, ecco che, a quel punto, potrebbe giungerci, assieme a lui chiaramente, anche Stefano Sensi.

L’ex Sampdoria milita, ad oggi, tra le fila del Monza: ‘piazza’ dove è stato girato in prestito, proprio, dai nerazzurri. Sarà proprio a fine stagione, non a caso, che il classe ’95, appena rientrato dall’infortunio tra l’altro, tornerà alla base e salvo inaspettati scenari, non verrà, nuovamente, riaggregato nel progetto tecnico dell’Inter (da vedere se finirà da qualche altra parte in prestito oppure a titolo definitivo). Ciò che è certo, ad oggi, invece: è il fatto che il Milan ci stia pensando, anche se dubitiamo fortemente che Marotta e Ausilio decidano di scendere ad alcuni compromessi con l’intera dirigenza rossonera. Necessario, a quel punto, il supporto di Beppe Riso – intermediario di Sensi e stesso agente di Daniel Malfini – che potrebbe, benissimo, non bastare ugualmente.