‘Terremoto’ Juventus: niente Inter, sarà bianconero

Tutti questi fulmini a ciel sereno non fanno paura a Ferrero e i suoi, già pronti ad acquistare un nuovo giocatore. Addio Inter per lui. Ecco cosa rischia la Juve però

Il ‘terremoto’ patito in casa Juve ha, inevitabilmente, scosso l’intero mondo del calcio, sollecitando, a riguardo, migliaia e migliaia di indistinti tifosi a farsi alcune domande. Una volta giunti a questo punto, però, che cosa è accaduto, esattamente, ai bianconeri?

L’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è stata, non a caso, vittima di alcune intercettazioni telefoniche che ne hanno, da lì in poi, evidenziato alcune irregolarità tutt’altro che indifferenti: come ad esempio quella della manovra sugli stipendi e a cui fa, poi, seguito, il caso plusvalenze. L’inchiesta resta, ad oggi, ancora aperta con la Juventus che, oltre ad essere già stata penalizzata di 15 punti in campionato, rischia anche qualcos’altro. Le pene vanno dall’ammenda alla penalizzazione in punti – cosa, oramai, già accaduta – fino al rischio retrocessione, ma non solo. C’è, infatti, anche il rischio d’esclusione dall’Europa per la Juve: altra ed ulteriore pesante penalizzazione che implicherebbe, sostanzialmente, l’intera dirigenza bianconera a privarsi di qualche big.

Tra i tanti giocatori che vantano, a loro volta, un importante stipendio, c’è anche il portiere Wojciech Szczesny, il quale percepisce qualcosa come 7 milioni di euro netti all’anno. L’estremo difensore polacco, dopo aver annunciato, proprio qualche mese fa, che sarebbe rimasto alla Juve fino alla scadenza del contratto – ad oggi prevista nel 2024 – e che sarebbe, poi, andato via a zero, può dunque, in virtù di tutto questo, finire sulla lista dei partenti da un momento all’altro (l’ipotesi Premier resta lì sullo sfondo per lui). Diversi i profili che allettano, sino a questo momento, Allegri ed il suo staff tecnico: dove piacciono Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario in particolar modo. L’ex Cagliari intriga moltissimo, tra le tante cose, anche l’Inter…Ed il tutto è testimoniato dalle passate dichiarazioni del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi.

Corsi e quell’intervista su Vicario: “Magari il prossimo anno lo vendo all’Inter al doppio”. Il punto su Onana

“Ad oggi, non c’è nessun dubbio: Vicario è il portiere titolare dell’Empoli e se dovesse restare con noi non ci sarebbe alcun tipo di problema, anzi… Magari il prossimo anno lo vendo all’Inter al doppio. Il prezzo varia, chiaramente da caso a caso”.

Sono state queste le parole rilasciate, nello scorso giugno, da Fabrizio Corsi, attuale presidente dei toscani. Il fatto che l’estremo difensore ‘azzurro’ faccia gola a diversi club, tra cui Inter in particolar modo, è cosa ormai appurata: al punto che lo stesso numero uno dell’Empoli si è così permesso di rilasciare tali dichiarazioni. Nonostante questo, poi, come preannunciato poco fa, sull’ex Cagliari c’è forte anche la Juventus. A dirla tutta, però, non è questo il solo ed unico problema per Simone Inzaghi e i suoi…In quanto c’è anche un’altra dinamica da non poco conto.

Seppur i nerazzurri siano, infatti, alla ricerca di un nuovo portiere – e lo saranno sicuramente in estate – è anche vero, al tempo stesso, che Marotta e Ausilio sono a caccia di un vice Onana (e non di un potenziale titolare). Ok, Vicario piace moltissimo, senz’alcun ombra di dubbio, ma dubitiamo fortemente che l’Inter lo prenda, sul serio, visto che oramai c’è il camerunense. D’altra parte questa può essere l’ultima stagione per l’estremo difensore ‘made in Italy’ in forza all’Empoli, il quale è, oramai, destinato al grande salto (dove la ‘Vecchia Signora’ potrebbe approfittarne). Diverso sarebbe, invece, se i nerazzurri arriverebbero a privarsi dell’ex Ajax nel corso della prossima estate. La Juve è perciò, al momento, in vantaggio.