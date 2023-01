Brozovic, aria d’addio: Ausilio vuole lo scambio

‘Matrimonio’ a rischio quello tra il croato e l’Inter. Può lasciare Milano in estate su consenso di Ausilio. Ecco cosa fanno sapere direttamente da Appiano

Il ko interno contro l’Empoli dello scorso lunedì ha, inevitabilmente, lasciato alcune ‘scorie’ all’interno del gruppo squadra Inter che deve ora, inevitabilmente, tornare ad ingranare la ‘marcia’ . I nerazzurri saranno, difatti, di scena in quel dello ‘Zini’ nel prossimo sabato alle ore 18 dove sfideranno la Cremonese, reduce dal buon pareggio esterno col Bologna.

Allo stesso tempo però, nel mentre Inzaghi ed il suo staff tecnico si trovano impegnati a dare le giuste direttive sul campo, ci sono, ad ogni modo, anche Marotta e Ausilio che devono provare ad indicare la via giusta sul mercato. Fatta eccezione per il caso Skriniar, oramai indirizzato altrove a tutti gli effetti, continuano a tenere banco le situazioni legate a Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries.

Il primo dei due non vede, infatti, il campo assieme all’Inter dall’ormai lontano 13 novembre (era la 15esima giornata e il croato subentrò all’80’ con l’Atalanta al posto di Dimarco). Una volta di ritorno dal Mondiale, poi, a causa di qualche infortunio di troppo, l’ex Zagabria è rimasto ai box in tutte le ultime sei uscite. Discorso leggermente diverso, invece, per Dumfries. L’olandese non figura sul terreno di gioco dal match del 7 gennaio contro il Monza: gara dove subentrò a 10′ dalla fine e, direttamente su invito di Caldirola, scaturì la rete del definitivo 2-2.

Non si sa ancora, per bene, cosa sia esattamente accaduto al laterale nerazzurro anche se c’è una sola ed unica certezza…Quella che, così come Correa, l’ex Psv è, anche lui, finito sulla lista dei partenti. Attenzione però, a quanto pare non sembrano essere i soli, in quanto c’è anche lo stesso Marcelo Brozovic. Il classe ’92, a quanto pare, non sembra essere più chissà quanto incedibile per l’intera dirigenza nerazzurra: motivo per cui può arrivare a lasciare Milano già in estate. Continua, infatti, a rimanere più di una semplice idea quel famoso scambio con Frank Kessie.

Calciomercato Inter, Brozovic non è più intoccabile: può far posto a Kessie tramite iniziativa di Ausilio

Per via dei suoi recentissimi infortuni, l’Inter ha, inevitabilmente, dovuto fare a meno di Marcelo Brozovic negli ultimi mesi, dove ha, a sorpresa, scoperto un Hakan Calhanoglu in formato super nelle vesti di play-maker. Dietro a lui, poi, stanno salendo anche le quotazioni di Kristjan Asllani, apparso decisamente in grande spolvero nelle ultime uscite: motivo per cui il croato potrebbe dire addio a giugno, facendo spazio a Franck Kessie.

L’ivoriano piace, da moltissimo tempo oramai, ad Ausilio e per via di tutta questa serie di motivi, non è, affatto, da escludere un suo futuro approdo a Milano. L’idea sarebbe, per l’appunto, quella di attuare un eventuale ed ipotetico scambio col Barcellona, inserendo Marcelo Brozovic: alle giuste condizioni chiaramente. Il croato invece, dal canto proprio, è destinato, momentaneamente a rimanere ad Appiano…Anche se sarà, nuovamente, out anche nel prossimo match di campionato contro la Cremonese. Si punta a riaverlo nel derby del 5 febbraio contro il Milan.