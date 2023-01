“E’ fatta”: 15 milioni per il post Skriniar

Il centrale slovacco si allontana sempre più dall’Inter. I nerazzurri hanno ormai in pugno il suo futuro erede. C’è già il sì del giocatore. Tutti i dettagli a riguardo



Ci avviciniamo sempre più alla fine della sessione di calciomercato invernale, con la telenovela Skriniar che non vuole, affatto, saperne di terminare. Il classe ’95 ha, infatti, il contratto che lo vede legato assieme all’Inter sino al prossimo giugno ed è, perciò, in scadenza di contratto.

Pur di provare a ‘blindarlo’, Marotta e Ausilio hanno fatto tutto il possibile: anche al punto di arrivare a mettergli sul piatto un’offerta attorno ai 6 milioni di euro a stagione che, condita da altri importanti bonus, sarebbe arrivata a toccare il tetto dei 7 milioni di euro. Al momento però, non c’è stato nulla da fare, con lo stesso difensore slovacco che viaggia, ormai, sempre più lontano da Milano. Su di lui resta fortissimo il Psg. Il club parigino è, infatti, pronto a garantire a Milan Skriniar un ricchissimo bonus da 25 milioni di euro alla firma, ai quali vanno aggiunti, poi, le cifre astronomiche del suo potenziale contratto. Un contratto, per l’appunto, che potrebbe arrivare a far beneficiare il giocatore stesso di altri 9-10 milioni di euro netti a stagione.

D’altra parte, invece, l’Inter ha, oramai, iniziato a farsene una ragione…In quanto non può, minimamente competere coi parigini: né sul piano tecnico, né tantomeno su quello economico, chiaramente. Per tutta questa serie di ragioni, dunque, Marotta e Ausilio hanno già incominciato a guardarsi attorno, gettando, di fatto, l’occhio su tutta una serie di osservati speciali. Tra questi piace, in particolar modo, l’ex Milan Thiago Djalo. Il classe ’00 si trova attualmente in forza al Lille, club dove ha già raccolto 18 presenze stagionali e 2 reti. I nerazzurri non vorrebbero, però, andare oltre i 15 milioni di euro, in quanto ha il contratto che andrà in scadenza a giugno 204.

Diventa molto probabile, a questo punto, il rischio di una potenziale asta nella prossima estate, anche se c’è un’importantissima novità: il giocatore ha già espresso totale gradimento per il suo ritorno a Milano (questa volta in sponda Inter). Che ne è di Skriniar sul fronte Parigi, invece? A dirci di più, su tutta questa situazione, è stato proprio il tecnico dei parigini Christophe Galtier.

Galtier avvisa: “Mai parlato di mercato in difesa per gennaio”. Ecco il messaggio lanciato su Skriniar

“In periodo di calciomercato si dicono tante, troppe cose. Nonostante io mi confronti ogni singolo giorno col club, ritengo che le domande sul mercato debbano essere fatte al presidente e al dirigente Luis Campos. Personalmente, io sono concentrato, ad oggi, solo ed esclusivamente sul campo”.

Sono state queste le dichiarazioni rilasciate, alla vigilia di Psg–Reims, direttamente in conferenza stampa dal tecnico dei parigini Christophe Galtier…Il quale ha toccato, anche, alcuni temi legati al mercato. Da qui è giunto, poi, il suo ultimo annuncio: “Vi ho già detto che avremmo operato solo nel caso in cui fosse partito un giocatore. Vista la partenza di Sarabia, ora siamo alla ricerca di un nuovo attaccante, ma non ho mai parlato di acquisti per la difesa”.

E’ stato, dunque, con queste dichiarazioni che l’attuale allenatore del Psg ha, sostanzialmente, allontanato – per il momento chiaramente – tutte le voci di mercato legate al futuro di Milan Skriniar in quel di Parigi…Facendo alludere così ad un eventuale affondo a zero in vista di giugno. A parlare del centrale slovacco, invece, è stato qualcun altro.

Canovi a Tv Play: “Nessun dubbio, Skriniar andrà al Psg. Vi dico tutto”

Il noto avvocato, e allo stesso tempo agente, Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha parlato a proposito della situazione Skriniar.

“Skriniar andrà il PSG. Ho questa sensazione e penso che sia una cosa già fatta. Quello che non so, invece, è se andrà via ora oppure a giugno,. Tutto sommato, poi, ritengo che se la cifra sia quella di cui si è tanto sentito parlare, ultimamente, per gennaio, credo che all’Inter convenga tenerlo con sé per questi altri sei mesi”.