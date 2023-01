Inter, offerta importante: è a un passo dal Real

Il calciatore aveva destato le attenzioni del club nerazzurro negli ultimi mesi, poi il club madrileno ha ben pensato di stringere la morsa e blindarlo per il futuro

Oltre al caso Skriniar, ormai destinato ad una lenta risoluzione verso la cessione a parametro zero in favore del Paris Saint-Germain, la dirigenza dell’Inter è impegnata sul mercato per definire le posizioni di Robin Gosens e Denzel Dumfries lungo le corsie esterne.

Il tedesco, arrivato dall’Atalanta nel gennaio 2022 quando era ancora infortunato, non è riuscito ad entrare a pieno titolo nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Complice anche uno stato di forma eccellente di Federico Dimarco, prima scelta assoluta del tecnico piacentino nelle ultime uscite ufficiali in stagione. Quanto all’olandese, invece, seppur reduce da un inizio di stagione abbastanza positivo e qualche prestazione altalenante, Giuseppe Marotta potrebbe assecondare le richieste dei grandi club internazionali la prossima estate. Chelsea e Manchester United sono le due assolute protagoniste da cui ci si aspetterà un testa a testa formidabile, partendo da una base di almeno 40 milioni di euro.

Al netto di due possibili ma non scontate assenze la prossima stagione, l’Inter deve guardarsi le spalle con qualche sostituto di buona caratura. Ultimamente sono stati fatti nomi importanti, come quelli di Hector Bellerin, Rick Karsdorp, Raphael Guerreiro e Alejandro Grimaldo per smuovere le idee confuse della dirigenza nerazzurra. Anche il Real Madrid aveva messo in mezzo il cartellino di Alvaro Odriozola, piacente anche dalla Juventus, perché ritenuto di troppo per gli schemi tattici di Carlo Ancelotti. Ma questa non è tutta la verità. Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, il club comproprietario del cartellino di Fran Garcia avrebbe dovuto accelerare la trattativa con il Rayo Vallecano per escludere l’Inter dalla caccia al terzino sinistro.

Calciomercato, Garcia stuzzicava l’Inter: Ancelotti arriva prima

Lo spagnolo Garcia è prodotto della cantera madrilena, ove ha militato prima di essere ceduto al 50% in Castilla a mezzo di un’operazione con diritto di riscatto totale a 10 milioni di euro. Ora il club di Florentino Perez è intenzionato a muoversi in quella direzione per accaparrarsi l’interezza del suo cartellino, vista la folta concorrenza.

Oltre l’Inter, la cui dirigenza avrebbe presentato un’offerta importante dal valore ignoto, anche il Bayer Leverkusen dell’ex centrocampista Xabi Alonso aveva manifestato interesse per lui. Del resto, il club tedesco è lo stesso che ha chiesto informazioni ai nerazzurri per Gosens la scorsa estate, lo stesso con cui Marotta si tiene in contatto per portare avanti la trattativa di cessione delle prestazioni dell’ex atalantino la prossima estate.