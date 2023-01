Scossone per il mercato Inter: “Zhang vuole venderlo”

L’Inter viaggia a rilento in campionato: è a – 9 rispetto allo scorso anno. E il club si trova anche in profonda crisi per le note questioni economiche. Zhang vuole vendere i giocatori con più mercato a prezzi improponibili e continua per questo a scontrarsi con i suoi dirigenti

Sono giorni decisivi per l’Inter. Marotta attende ancora un’offerta da parte del Paris-Saint Germain per Milan Skriniar. Al ds andrebbero bene, secondo alcune voci, anche dieci milioni, ma Steven Zhang non vuole venderlo per meno di venti. Anche se ha bisogno di milioni da mettere in cassa, non è disposto a puntare al ribasso.

Ausilio è invece preoccupato dai tempi: vendendo Skriniar a fine mercato di gennaio non ci sarebbe modo di prendere un sostituto. Ma tenere il difensore slovacco potrebbe rivelarsi per l’Inter poco conveniente e non solo dal punto di vista economico. Dopo la rottura col giocatore e l’agente Sistici sancita dall’ennesimo rifiuto del rinnovo, la società nerazzurra non può far altro che provare a limitare i danni.

Per esempio a evitare altre dichiarazioni inopportune come quelle rilasciate dallo stesso procuratore dello slovacco nel corso del match con l’Empoli di lunedì sera (quando Skriniar è stato espulso per doppio giallo nel primo tempo).

I nerazzurri hanno ancora deciso cosa fare. Molto dipende dal giocatore e dal PSG. I francesi non sembrano disposti a versare i 20 milioni richiesti da Zhang, e lo slovacco non ha interesse a partire subito, dato che alla firma a zero con il PSG riceverebbe un ricco bonus per l’ingaggio.

Le idee di mercato di Zhang

Nelle ultime ore si ragiona soprattutto su chi possa essere il vero colpevole cui imputare il pasticcio che sta sconvolgendo l’ambiente. Zhang vuole fare il duro. Anche l’estate scorsa, ha allontanato l’offerta di 60 milioni del PSG credendo di poter ottenere di più. E in questo modo ha ottenuto soltanto che Skriniar si accordasse a zero con i parigini.

Ecco perché il presidente dell’Inter è criticato da più parti: è riconosciuto come il principale artefice della situazione attuale. Secondo le voci degli esperti e degli insider, è stato proprio Zhang a non voler cedere Skriniar in estate ed è sempre lui che sta rifiutando l’offerta di 10 milioni dei parigini per gennaio.

Anche l’agente e intermediario di mercato Sabatino Durante pensa che Zhang abbia molte responsabilità. Intervenuto in diretta a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, ha spiegato che all’Inter converrebbe cedere Skriniar subito. “10/15 milioni per un giocatore che va via a zero sono meglio di niente. Marotta e Ausilio avrebbero accettato prima e anche adesso. Il problema è che arriva Zhang e dice ‘no, ne voglio 20’. Invece se adesso ti danno 10 glielo devi dare subito”.

Scossone mercato Inter: c’è Zhang che vuole venderlo subito

Insomma, Zhang vuole ottenere almeno 20 milioni da Skriniar. Cifra che il PSG non vuol spendere. In più, sempre il presidente cinese spera di poter cedere subito anche Dumfries. Anche qui, però, le richieste troppo alte hanno spaventato il mercato.

“Mi meraviglio che si debba parlare tanto di un giocatore che non è Samuel“, ha continuato Durante. “Perché perdere tempo con Skriniar? Sì, è un buon giocatore, ma niente di più. Il problema, ripeto, è stato non accettare i 50/60 milioni quest’estate. Ora non è più tranquillo, anche se il problema dell’Inter non è lui. Manca concentrazione contro squadre non di pari livello“. Quindi, secondo Durante, anche Inzaghi ha molte responsabilità.

Ciò che è certo è che lo slovacco firmerà con i parigini. Resta solo da capire se lo farà entro gennaio, trasferendosi subito, o a febbraio, per poi partire a giugno. Con il PSG c’è già il contratto: in pratica, è tutto pronto. E intanto il giocatore ha anche fatto sapere che con l’Inter è finita: anche se Marotta alzasse la sua offerta, non ci sono più possibilità di permanenza. E poi difficilmente Skriniar rinuncerà ai 20 milioni di bonus per lui e l’agente al momento del passaggio a zero in Francia. Quindi la cessione a gennaio è quasi impossibile. Per Dumfries si punta invece a giugno: si spera cioè che il Chelsea o il Manchester United possano tornare sull’olandese d’estate.

Per il mercato futuro Zhang non ha margini di manovra: senza cessioni, non solo non si compra, ma non si chiude nemmeno il bilancio.