Brozovic e il Milan, la notizia è clamorosa

Marcelo Brozovic sarà assente anche domani contro la Cremonese e la sua lunga assenza diventa un caso, che coinvolge anche il mondo Milan. Che cosa sta succedendo a quello che un tempo era considerato il vero perno del centrocampo nerazzurro?

Inzaghi ha detto che Marcelo Brozovic non sarà presente neanche alla trasferta di domani sera in casa della Cremonese. Il centrocampista croato, dopo il Mondiale, non è ancora rientrato e il tecnico piacentino, che dovrà fare a meno anche di Barella (squalificato), è costretto a spremere ancora Calhanoglu e Mkhitaryan.

Sembrava che l’Inter non potesse far a meno di Brozovic, considerato prima di Spalletti e poi di Conte il cervello e il cuore pulsante della squadra. Con Inzaghi le cose sono cambiate, anche per via del pessimo stato di forma del croato. Per fortuna, l’allenatore dell’Inter ha trovato in Calhanoglu un ottimo sostituto di Brozovic in regia. Ma prima di spostare il turco da mezzala a play, il tecnico nerazzurro aveva fatto come Conte, provando Barella o Vicino in quella posizione.

Il croato ha saltato già 15 partite su 27, potremmo quasi dire 17. E c’è anche da dire che in due occasioni è stato in campo soltanto per una decina di minuti. Il suo contributo alla stagione, finora, è stato deludente sotto molti punti di vista. E fa impressione notare che l’ultima partita da titolare di Brozovic con l’Inter risalga addirittura al 18 settembre, nel 3-1 di Udine, dove fra parentesi giocò maluccio.

Brozovic si allena con il preparatore del Milan

E il caso Brozovic diventa ora anche antipatico oggetto di gossip calcistico, dato che il croato si è affidato per il recupero a un preparatore stipendiato dal Milan. Il centrocampista si sta infatti allenando con Andreja Milutinovic. Prima collaboratore personale di Vlahovic e da qualche mese uno dei preparatori atletici dello staff di Pioli.

Il croato è fermo a causa di un fastidio descritto come una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Ma, di fatto, questo infortunio con cui Brozovic è tornato dal Qatar ha tenuto fuori il centrocampista molto più a lungo del previsto. E non è neanche il primo stop stagionale per il trentenne di Zagabria. Brozo era già stato fuori per cinque gare in campionato, a causa di un problema accusato sempre in nazionale. Durante la sfida di Nations League a settembre contro l’Austria, il croato era uscito zoppicando dopo pochi minuti per via di una fitta ai flessori della coscia sinistra.

Gli esami avevano evidenziato una rottura parziale dei muscoli della zona posteriore della coscia. E così Inzaghi lo ha dovuto lasciare ai box per le partite contro Roma, Sassuolo, Salernitana, Fiorentina e Sampdoria e quattro partite di Champions. Il croato si è rivisto in campo il 6 novembre, nella sfida contro la Juventus, ma per meno di 10 minuti. Prima della sosta per il mondiale, ha giocato anche una trentina di minuti contro il Bologna e altri dieci contro l’Atalanta.

Il polpaccio continua a far tremare l’Inter da allora. Quindi anche l’Inter spera in un miracolo di Andreja Milutinovic, che in considerano una specie di taumaturgo. Pare che Milutinovic sia soddisfatto dei suoi progressi, che continua a seguire da vicino nonostante lavori ogni giorno con il Milan.

Il croato è in vendita?

Forse all’Inter hanno paura che Brozovic non possa più recuperare al 100%. Oppure si sono accorti di poter fare bene senza di lui. In ogni caso, è indubbio che da incedibile, il croato si sia trasformato in pochi mesi in un “sacrificabile“. Il futuro di Marcelo Brozovic è dunque più incerto che mai. Il centrocampista croato è legato all’Inter fino al 2026, ma potrebbe partire già quest’estate.

A spingere per la sua partenza è soprattutto Zhang, che per ragioni di bilancio è pronto a vendere uno degli uomini simbolo del club degli ultimi anni. Di fronte a un’offerta convincente, Brozovic potrebbe partire senza particolari rimpianti. Sulle sue tracce c’è da tempo il Barcellona: Xavi vede nel croato il difensore difensivo che manca alla sua rosa. Per questo nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile scambio con Franck Kessié.

A ogni modo, Brozovic ha ancora tempo per recuperare e ricordare alla squadra nerazzurra la sua importanza. Forse la lontananza ha sbiadito certi ricordi e reso troppo opache certe considerazioni. Chi dice che si stia allontanando dall’Inter sostiene il falso: il croato è legatissimo alla maglia e se si allena con un preparatore del Milan è solo per tornare il prima possibile il Brozovic che ha incantato San Siro.