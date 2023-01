Ufficiale la rottura dei legamenti: deve operarsi

By

Il comunicato ufficiale del club non lascia scampo a dubbi sulle sue condizioni fisiche, pessime notizie per la formazione Primavera alle dipendenze del tecnico Cristian Chivu

Sono bastati soltanto 4′ di orologio nel corso della finale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina per far uscire dal campo, sommerso dalle lacrime e accompagnato dai sanitari del Pronto Soccorso, il giovanissimo attaccante dell’Inter Primavera, Jan Zuberek.

Che il calciatore polacco avesse rimediato una bella botta era fuori discussione, ma fino all’ultimo secondo s’è sperato che non si trattasse del peggio, E invece, a seguito degli esami strumentali svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, è stata confermata la rottura dei legamenti del ginocchio destro. Questo infortunio peserà fino alla fine della stagione anche sulle spalle del tecnico della formazione nerazzurra, Cristian Chivu.

A seguire il comunicato ufficiale del club, diramato sui propri canali web: “Esami clinico-strumentali per Jan Żuberek questa mattina, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo l’infortunio nella finale di Supercoppa Primavera di mercoledì scorso. Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a trattamento chirurgico nelle prossime settimane.”

Zuberek, stagione finita: secondo infortunio di fila

Per il giovane Zuberek non si tratta di una stagione fortunata. Già lo scorso agosto aveva subito una frattura al braccio che lo aveva tenuto lontano dai campi da gioco per un mese e mezzo, al fine di un pronto recupero.

Poi le sue prestazioni nel campionato Primavera non sono state eccezionali, tanto da essere stato messo da parte da Chivu in qualche occasione perché fuori forma. Nelle 7 presenze totalizzate non ha segnato reti o fornito assist ai compagni. Adesso i conti sono nuovamente azzerati e dovrà pensare a rifarsi nella prossima stagione.