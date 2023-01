Calciomercato Inter, ceduto subito dopo la sfida con la Cremonese

Dopo la sfida in trasferta contro la Cremonese, un tesserato dell’Inter sarà ceduto. Simone Inzaghi lo ha sempre ritenuto un prospetto interessante, ma per la società nerazzurra conta soprattutto farlo crescere e quindi giocare

Finora non ha mai avuto una vera chance per mettersi in mostra, eppure le sue qualità sono chiare. Per crescere, ha bisogno di giocare con continuità. Lo sa il diretto interessato e lo sa l’Inter.

Ecco perché la convocazione contro la Cremonese dovrebbe essere stata l’ultima per il terzino Mattia Zanotti, che sarà ceduto in prestito entro il 31 gennaio. Il ventenne è seguito da varie squadre. L’idea, fino a qualche giorno fa, era di mandarlo in Olanda, dove ha fatto benissimo Mulattieri e stanno facendo bene Filip Stankovic e Gaetano Oristanio. Perciò si era parlato di un possibile affare con l’AZ Alkmaar. Un trasferimento in prestito, con formula ancora da definire. Ma non è affatto detto che il futuro di Zanotti sia in Eredivisie. All’Inter sono infatti arrivate molte offerte della B, e per la società sarebbe più interessante far giocare il ragazzo in Italia.

Ciò che è sicuro è che il match con la Cremonese potrebbe essere l’ultimo in panchina in questa stagione per il ventenne: anche Chivu ha consigliato al ragazzo di essere ceduto in prestito per trovare maggiore minutaggio. Ma ci sono poche ore ancora per definire il trasferimento.

Il promettente laterale ha esordito in prima squadra l’anno scorso: il 12 dicembre 2021, in casa, contro il Cagliari, quando i nerazzurri erano già 4-0. In questa stagione Inzaghi lo ha portato quasi sempre in panchina insieme a Valentin Carboni, integrandolo a pieno titolo alla prima squadra.

Zanotti via dopo la sfida con la Cremonese

Chivu, dopo la sconfitta della Primavera in Supercoppa contro la Fiorentina, ha detto chiaramente che Carboni e Zanotti stanno pagando lo scarso minutaggio. Per l’allenatore dei giovani, entrambi sono elementi fondamentali. Ciononostante l’ex difensore ha consigliato a entrambi di partire in prestito, per trovare più spazio. Per Valentin Carboni sarà difficile, dato che all’Inter serve come riserva, visti i continui stop di Correa e Lukaku.

Il terzino classe 2003, invece, può partire subito. Su di lui c’è sempre l’AZ Alkmaar, ma ci sono anche il Modena e il Perugia. In vantaggio su tutti gli altri club sembra proprio la squadra emiliana. Il Modena spinge per un prestito e garantisce all’Inter abbastanza minutaggio per il laterale.

Altre concorrenti agguerrite sono il Perugia e il Cittadella. Per l’Inter, la squadra preferibile fra le tre di B è proprio il Modena di Attilio Tesser. Ma pare che nelle ultime ore si sia fatta avanti anche la Ternana, che gioca con una difesa a tre, e quindi potrebbe aiutare Zanotti a crescere come terzino a tutta fascia.

Esposito al Bari… e Salcedo

Ci sono novità importanti anche per Sebastiano Esposito. Il Bari ha concluso l’affare e presto presenterà il suo nuovo attaccante. Esposito, che ha deluso in Belgio, andrà in prestito alla società pugliese che ha vinto la concorrenza di Ternana, Spal e Perugia. Per l’attaccante campano Bari sa già di ultima spiaggia: se non riuscirà a far bene in Serie B, difficilmente l’Inter punterò ancora su di lui.

Con Espositi al Bari, Salcedo è in procinto di passare al Genoa con un nuovo prestito. Secondo le prime ricostruzioni è stato il Genoa a spingere forte per Salcedo, costringendo così l’Inter a chiedere la fine anticipata del prestito al Bari e poi a proporre Esposito come “risarcimento”. Su Eddie Salcedo c’è anche il Sudtirol, che lo ha chiesto in prestito secco. Per la permanenza di Esposito al Bari, i nerazzurri sosterranno metà dello stipendio.

In entrata pare invece che l’Inter sia a un passo da Ebenez Akinsanmiro, promettente centrocampista e miglior calciatore del torneo di Viareggio della passata stagione. Il classe 2004 arriva dalla RemoStars. E secondo le voci, i dirigenti nerazzurri avrebbero anticipato la concorrenza di Real, Benfica e altre big europee.

Sempre riguardo ai giovani, Fabbian dovrebbe presto rinnovare fino al 2027. Il ragazzo sta facendo benissimo alla Reggina e l’Inter ragiona sul suo futuro. In caso di promozione in A resterà un altro anno in prestito alla Reggina, altrimenti verrà valutato da Simone Inzaghi in ritiro.