Super colpo in Sudamerica, “all’Inter per 15 milioni”

L’attacco dell’Inter ha due grossi punti interrogativi per il futuro. Si tratta di Correa e Lukaku, che con modalità e aspettative diverse sono stati due flop

Dal ritorno di Romelu Lukaku all’Inter ci si aspettava molto di più. Il belga doveva essere il colpo da novanta a buon mercato, con la formula del prestito, per tornare a lottare da favoriti per lo scudetto dopo aver perso quello dello scorso anno contro il Milan.

Big Rom però finora è stato un autentico fantasma, tra una miriade di problemi fisici, evidentissimi ritardi di condizione e la lancetta dei gol fermissima ad appena due marcature tra campionato e Champions. Molto scarno anche l’apporto di Joaquin Correa, poco incisivo e vittima di una discontinuità di rendimento che lo ha accompagnato in tutto il suo anno e mezzo in nerazzurro. Le garanzie quindi sono portate dal campione del Mondo Lautaro Martinez e dall’esperto Edin Dzeko. Una situazione, soprattutto quella di Lukaku, mai tornato ai fasti dell’Inter con Conte, che fa riflettere molto su ciò che invece si sarebbe potuto fare in sede di mercato al netto delle problematiche note.

Calciomercato Inter, Julian Alvarez in nerazzurro: “Lo si prendeva con 15 milioni”

Il ridimensionamento dei costi è stato dopotutto uno dei motivi principali dietro all’addio dello stesso Lukaku al Chelsea, che portò in dote ai nerazzurri cifre spaventose ed irrinunciabili, soprattutto in questo periodo storico.

A tal proposito l’intermediario Sabatino Durante è intervenuto a ‘Calciomercato.it’ in onda su TVPlay: “E’ una realtà. Sono due tre anni che l’Inter sul mercato deve comportarsi come una provinciale. Prima vendere e poi cercare di fare il meglio. Ed è una situazione in cui un direttore sportivo si trova male. Deve rispondere ad una tifoseria importante abituata a tradizione importante con un budget da provinciale. E’ la situazione della maggior parte delle squadre italiane. Avete visto la trattativa con il governo per dilazionare i pagamenti all’erario…”.

A proposito invece di Romelu Lukaku e degli investimenti offensivi dell’Inter Durante ha svelato: “Perché riportare Lukaku quando Dzeko è meglio? Prendi Alvarez che somiglia a Martinez, lo si prendeva per 15 milioni. Avrebbe avuto difficoltà all’inizio, ma poi finisce un anno dove li fai giocare insieme, poi vendi Lautaro e con i soldi cerchi un centravanti. Se l’allenatore mi dice “voglio Correa, voglio Correa” “Voglio Lukaku, voglio Lukaku” io avrei detto no, ma Marotta e Ausilio non sono così”.