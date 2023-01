Telefonata a Marotta: ‘Portami all’Inter’

Un ex juventino non si sente particolarmente soddisfatto dell’apprezzamento ricevuto in Germania. Potrebbe divenire un’occasione per Beppe Marotta

Beppe Marotta ai tempi della Juventus ha chiuso diversi colpi intriganti, alcuni dei quali anche a parametro zero, approfittando delle occasioni che il mercato e le sue dinamiche sono in grado di offrire.

Prassi che segue anche oggi all’Inter, come nel caso ben riuscito di Hakan Calhanoglu. Tra i calciatori prelevati a titolo gratuito ai tempi del club bianconero c’è anche Emre Can, che arrivò nel 2018 dal Liverpool prima di essere poi ceduto al Borussia Dortmund nel 2020. Oggi il centrocampista tedesco non sembra però aver trovato la sua giusta dimensione in patria con la maglia dei gialloneri. Un rendimento non esaltante ed un minutaggio complessivamente basso accompagnano l’attuale stagione di Emre Can che ha collezionato, considerando ben tre competizioni, meno di 900 minuti senza mai trovare gol o assist. In Bundesliga le presenze sono solamente 10 e qualche riflessione sulla sua reale importanza all’interno del BVB potrebbe essere fatta. Il contratto è in scadenza 2024, ed anche lo stesso ex bianconero nelle sue ultime dichiarazioni ha innescato parecchi pensieri.

Calciomercato Inter, Emre Can e un addio al Dortmund non impossibile: suggestione per Marotta

Emre Can infatti nelle scorse annate, al netto di qualche assenza di troppo, ha quindi offerto un rendimento molto altalenante al Borussia, club però dove il futuro è tutt’altro che garantito.

Il centrocampista tedesco ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’ una manciata di giorni fa aveva ammesso: “Ho la sensazione di essere apprezzato più all’estero che in patria. Fuori dalla Germania – spiega il centrocampista – godo di tutt’altra considerazione, soprattutto in Inghilterra. Forse piaccio di più come calciatore in Premier, in Bundes vengo invece giudicato in maniera molto più critica”. Inoltre lo stesso Emre Can ha anche riconosciuto le problematiche relative al suo rendimento in campo: “So di non essermi espresso al massimo da quando sono a Dortmund”.

Parole quindi che sono sintomo di una situazione non sempre rosea e poco chiara dalle parti del Signal Iduna Park, lì dove Emre Can dovrà provare a dare una scossa alla propria carriera nei prossimi mesi. In caso contrario non vanno esclusi colpi di scena ed eventuali cambi di maglia ad un anno dalla scadenza contrattuale. A tal proposito, vista l’insoddisfazione, non è da accantonare l’ipotesi che lo stesso agente, qualora volesse andare via dalla Bundesliga, possa anche proporlo all’Inter di Marotta, che ben lo conosce.