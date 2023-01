Onana, effetto domino e nuovo portiere per l’Inter

La scorsa estate è stata quella del grande cambiamento in porta con l’arrivo di Andrè Onana a zero. Con una grossa offerta non vanno però esclusi colpi di scena

La scorsa stagione è stata quella delle grandi critiche per le prestazioni di capitan Samir Handanovic che non è apparso brillante come ai tempi migliori. In estate l’Inter ha quindi provveduto a mettere a disposizione di Simone Inzaghi anche un nuovo portiere.

A parametro zero dall’Ajax l’Inter ha acquistato il camerunense Andrè Onana, portiere esplosivo e dall’esperienza internazionale che dopo un periodo di normale transizione ed ambientamento alle spalle del titolare Handanovic ha sovvertito le gerarchie. Inzaghi ha infatti deciso di affidarsi al numero 24 per custodire la porta nerazzurra dopo le ottime prove che aveva inizialmente offerto in coppa. Contro l’Empoli, nell’ultima sconfitta maturata in Serie A nel posticipo dell’ultimo turno, Onana non è stato irreprensibile sul gol di Baldanzi, ma al di là di questo la sua stagione interista può comunque essere giudicata come positiva, al netto di quelle che sono state le prime critiche. Il classe 1996, che ha peraltro vissuto una partecipazione piuttosto tumultuosa al Mondiale, è pronto a rifarsi già dalle prossime gare.

Calciomercato Inter, Onana con due strade suggestive: in caso di addio occhio a Vicario

Onana inoltre nei mesi scorsi è stato anche accostato ad alcuni club esteri, e in considerazione del fatto che è arrivato a Milano a costo zero, un’offerta corposa significherebbe mettere a bilancio una decisa plusvalenza.

L’Inter chiaramente si tiene stretta il proprio portiere, ma le vie del mercato sono infinite, e non è da escludere che alcune società a cui serve un estremo difensore di rilievo possano lanciare una proposta. Interessamenti potrebbero maturare dal suo ex mentore Erik ten Hag, per il post De Gea al Manchester United. L’olandese lo conosce bene e lo ha avuto all’Ajax. In secondo luogo occhio anche al Barcellona, società dove si è formato, qualora andasse via ter Stegen. Qualora arrivasse una proposta tale da far pensare l’Inter a quel punto andrebbe anche trovato un erede in un effetto domino tra portieri.

Un estremo difensore che da due anni ha messo in luce tutto il suo enorme valore a suon di parate in Serie A è senza dubbio Guglielmo Vicario, che è tra i trascinatori assoluti dell‘Empoli, e che l’Inter anche di recente ha potuto ammirare a San Siro. Si tratta di un portiere dall’ingaggio ampiamente abbordabile, con costi non eccessivi, e con un talento cristallino con personalità strabordante. Vicario è stato decisivo lo scorso anno, ed anche nella stagione attuale ha letteralmente preso per mano la difesa dei toscani.