Mossa disperata, scambio secco con Skriniar

Lo slovacco dirà addio a zero a giugno. L’Inter può pensare ad un clamoroso scambio con un attaccante, anche lui in scadenza. Tutti i scenari a riguardo

Più passano i giorni e più Milan Skriniar si allontana, di volta in volta, da Milano. L’attuale numero 37 nerazzurro è, infatti, destinato a dire addio a zero all’Inter già nella prossima estate: coi nerazzurri che hanno, oramai, iniziato ad interrogarsi su tutta una serie di situazioni.

Marotta e Ausilio in primis, non a caso, stanno già pensando da numerose settimane a come poter sopperire, in futuro, all’assenza che lo slovacco lascerà una volta lasciata Milano. Diverse le ipotesi al vaglio dove piacevano – e piacciono tutt’ora, tra l’altro – in particolar modo i nomi di gente come: Smalling, N’Dicka e Thiago Djalo. Proprio quest’ultimo, infatti, sarebbe l’indiziato numero uno a poter raccogliere la futura eredità di Milan Skriniar. La sua situazione è ormai nota a tutti e dopo aver detto ‘no’ all’offerta di rinnovo presentatagli sul tavolo da parte dell’intera dirigenza interista – nonchè da 6 milioni di euro che con tutti gli altri bonus avrebbe toccato il tetto dei 7 – il difensore slovacco si accinge, a tutti gli effetti, a dare il definitivo addio all’Inter già nella prossima estate.

Da qui, poi, seppur l’ipotesi di trasferirsi a zero al Psg resti, al momento, la più percorribile, ecco che sarebbe spuntata fuori, anche, un’altra intrigante idea di mercato.

Calciomercato Inter, si pensa allo scambio Firmino-Skriniar: ecco come stanno davvero le cose

Stando infatti a quanto riferito direttamente da ‘Calciomercatoweb.it‘ nelle ultime ore, si starebbe pensando ad un’eventuale e clamorosa idea di scambio tra Inter e Liverpool: nel quale rientrerebbero, in prima persona, sia Milan Skriniar che Roberto Firmino.

L’attuale centravanti dei ‘Reds’ si trova, ad oggi, anche lui in scadenza di contratto: motivo per cui può arrivare a dare il definitivo addio a giugno. Da quel che ne emerge, poi, il tutto sarebbe legato al fatto che Jurgen Klopp e i suoi avrebbero già posto, in passato, il proprio sguardo su Milan Skriniar. A dirla tutta però, tralasciando il fatto che lo slovacco sia oramai vicinissimo al Psg – in ottica della prossima estate chiaramente – viene difficilissimo pensare che tale ipotesi possa concretizzarsi sul serio. E’ vero, si è tanto sentito parlare dell’ipotesi Inter–Firmino nelle ultime ore, ma qualora il centravanti brasiliano – con già 9 reti e 4 assist all’attivo in stagione – dovesse, seriamente, approdare a Milano, non lo farebbe, certamente, tramite questo scambio del tutto improbabile.