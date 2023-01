Inzaghi ne cambia tre contro la Cremonese: la scelta sul sostituto di Skriniar

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Cremonese-Inter, gara valevole per la ventesima giornata di A. Tutte le novità sulle probabili mosse dei due tecnici

Riparte la Serie A, con l’Inter impegnata questo pomeriggio alle ore 18 contro la Cremonese di Davide Ballardini in quel dello ‘Zini’. I ragazzi di Inzaghi vogliono, infatti, dimenticare il brutto ko interno, dello scorso lunedì, contro l’Empoli…Motivo per cui vige una sola regola: ritrovare i tre punti.

Vietato sbagliare, dunque, per i nerazzurri, col tecnico piacentino che ha già immaginato quale volto dare alla sua Inter in occasione del match di giornata contro i grigiorossi. Privo sia di Barella che di Skriniar, entrambi squalificati, Inzaghi si affiderà nuovamente a Darmian: questa volta, però, nelle vesti di ‘braccetto’ di destra. Altro ballottaggio vivo a centrocampo dove Asllani e Gagliardini si contendono una maglia da titolare (con quest’ultimo in leggero vantaggio). A sinistra, invece, Gosens insidia Dimarco – al momento il favorito dei due – mentre sull’out di destra si vedrà nuovamente Dumfries dall’inizio. Out ancora una volta Handanovic e Brozovic poi, con Calhanoglu già pronto a schierarsi da punto e accapo in cabina di regia. Pochi dubbi sull’attacco, infine, con Dzeko e Lautaro – quest’oggi con tanto di fascia da capitano al braccio – pronti a partire dal 1′.

Dall’altra parte, invece, il neo tecnico Ballardini non può ancora fare affidamento né su Quagliata e Lochoshvili, entrambi infortunati, né tantomeno sullo squalificato Pickel. Recuperato Dessers che si contende, però, una maglia da titolare assieme a Ciofani…Così come il duo Ferrari–Vasquez in difesa. Scalpita, poi, anche il neo arrivato tra le file grigiorosse Marco Benassi, il quale si candida fortemente a poter scendere sul terreno di gioco sin dall’inizio. E’ proprio a questo punto, dunque, che il tecnico dei grigiorossi confermerà l’ormai consueto 3-5-2, che si è già visto contro il Napoli in Coppa Italia… Lanciando, probabilmente, in campo gli undici visti dal 1′ nell’ultimo match di campionato contro il Bologna, ad eccezione di due soli giocatori però.

Serie A, le probabili formazioni di Cremonese-Inter

Ecco le probabili formazioni della sfida di questo pomeriggio fra Cremonese e Inter, gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Vasquez, Chiriches, Bianchetti; Sernicola, Meité, Castagnetti, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke. All: Ballardini

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.

ARBITRO: Mariani della sez. di Aprilia