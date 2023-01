DIRETTA Serie A, Cremonese-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Cremonese di Ballardini nel derby lombardo della 20esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Monza come non accadeva da 27 anni in una sfida che vale come secondo anticipo del sabato della ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo che sarà diretta da Mariani di Aprilia.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi – senza gli squalificati Barella e Skriniar – vogliono rialzare la testa dopo il clamoroso ko interno contro l’Empoli che ha fatto seguito alla conquista della Supercoppa Italiana per centrare la prima vittoria esterna del 2023 e portarsi al secondo posto in solitaria in attesa delle gare di domani di Milan, Lazio e Roma. Dall’altro i grigiorossi di Davide Ballardini, imbattuti dall’arrivo del nuovo tecnico in panchina tra Coppa Italia col Napoli e campionato col Bologna, vanno a caccia della prima vittoria in Serie A per abbandonare l’ultimo posto in classifica e provare l’impresa della salvezza. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 3-1 con i gol di Correa, Barella e Lautaro Martinez. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giovanni Zini in tempo reale.