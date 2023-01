Formazioni ufficiali Cremonese-Inter

I ventidue che scenderanno in campo al ‘Giovanni Zini’ di Cremona per il match valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida fra Cremonese e Inter valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

Inzaghi sceglie Darmian e Gagliardini per sostituire gli squalificati Skriniar e Barella. Sull’out destro si rivede Dumfries: per l’olandese prima da titolare in campionato in questo inizio di 2023. Davanti riecco Dzeko in tandem con Lautaro. Lukaku parte ancora dalla panchina. Anche Ballardini si schiera col 3-5-2: Okereke-Ciofani la coppia d’attacco dei padroni di casa. Nell’undici di partenza pure l’ex Benassi.

Serie A, Cremonese-Inter: le formazioni ufficiali

Da Carnesecchi a Dzeko, ecco le formazioni ufficiali del match di scena fra un’ora al ‘Giovanni Zini’:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meite, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke. All: Ballardini

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: Inzaghi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia