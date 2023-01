Stagione top, offerta importante e addio Inter

Due club di A hanno già gli occhi puntati su di lui. Può lasciare l’Inter in estate in caso di offerta importante. Tutti i possibili scenari in vista di giugno

Per l’Inter è giunta l’ora di dimenticare: dopo il brutto ko interno dello scorso lunedì contro l’Empoli, i nerazzurri guardano, infatti, solo ed esclusivamente alla sfida di oggi, dove ad attenderli ci sarà la Cremonese di Davide Ballardini.

Dall’arrivo del neo tecnico, i grigiorossi hanno collezionato non soltanto un importante punto contro il Bologna in quel della 19esima giornata di Serie A, ma anche un preziosissimo quarto di Coppa Italia. Dopo aver gettato fuori il Napoli, la Cremonese se la vedrà, infatti, direttamente contro la Roma di Josè Mourinho nel prossimo 1 febbraio alle ore 21. Quanto all’Inter invece – la quale sfiderà l’Atalanta in coppa il giorno prima – resta da dover fare una sola ed unica precisazione. Nel mentre Inzaghi ed il suo staff tecnico si trovano, ora come ora, impegnati a dare le giuste direttive sul campo, ci sono, allo stesso tempo, Marotta e Ausilio che provano a dettare i giusti movimenti sul mercato: sia in entrata che uscita.

Restano diversi, non a caso, i prestiti concordati, nel corso della scorsa estate, dall’intera dirigenza nerazzurra con qualche altro club…Dove tra questi rientrano alcuni giovani dal futuro assicurato, come, ad esempio, Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri. Entrambi stanno, infatti, disputando una stagione a dir poco strepitosa: col primo che ha già raccolto 7 reti e 1 assist con la Reggina, mentre il secondo ha già messo a segno 6 gol e altre 4 assistenze con la casacca del Frosinone. Quanto a quest’ultimo però, è giunto, nelle scorse ore, un importante riconoscimento verso di lui…E così facendo, lo stesso calciatore ha, inevitabilmente, attirato l’attenzione di diversi club di A.

Mulattieri nominato MVP di dicembre: due club di A hanno già gli occhi puntati su di lui. Il punto sul suo futuro

A seguito di tutte queste sue ultime prestazioni, che hanno poi, tra l’altro, trascinato il Frosinone al primo posto della classifica generale di Serie B, Samuele Mulattieri è stato eletto come il miglior giocatore della Serie B del mese di dicembre.

Questa cosa, però, dovrebbe far clamore soltanto alle orecchie di chi non ha mai avuto modo di osservare, da vicino, il giocatore…In quanto lo stesso Mulattieri vanta già importanti estimatori in Serie A: come ad esempio Atalanta e Udinese (ma non solo). Ad ogni modo poi, il suo futuro, ad oggi, è ancora del tutto incerto. Salvo, infatti, l’arrivo di offerte irrinunciabili da parte di qualche altro club – che, così come per Casadei, verrebbero sicuramente prese in considerazione dall’Inter – il classe ’00, potrebbe, tra le tante ipotesi, restare anche un altro anno in prestito al Frosinone. Quest’ultimo scenario, potrebbe, però, concretizzarsi solamente nel caso in cui la società ‘ciociara’ dovesse, seriamente, approdare nel massimo campionato italiano entro il prossimo anno.