Calciomercato Inter, Mourinho torna in Premier e si prende Barella

Mourinho ha puntato Barella. Ne sono convinti in Inghilterra, dove più voci anticipano un suo possibile ritorno in Premier. Non è un mistero che lo Special One e la sua famiglia si sentano a casa a Londra

In Inghilterra sostengono che Mourinho muoia dalla voglia di tornare in Premier. La meta preferita? Il Chelsea, dove tornerebbe come manager per la terza volta. E qualora la suggestione prendesse forma, si fanno già i nomi dei profili graditi dallo Special One: un big dell’Inter e uno della Juve

Ai tabloid inglesi piacciono i pettegolezzi e ancora di più le indiscrezioni sconvolgenti. L’ultimo rumour made in UK riguarda Mourinho ed è stato condiviso dal Daily Mail. La notizia evoca anche il nome di Nicolò Barella, indicato come profilo gradito al tecnico portoghese.

Secondo i giornalisti britannici lo Special One, un po’ deluso dalla seconda esperienza italiana, vorrebbe tornare in Inghilterra e portarsi con sé un big della Juve e un altro dell’Inter. Di chi si tratta? Per scoprirlo bisogna dare un’occhiata all’articolo del Daily Mail in cui si ipotizza un clamoroso ritorno al Chelsea. Nel pezzo il giornalista anticipa persino la squadra dei sogni che Mou vorrebbe per la sua terza avventura nei Blues.

Dapprima accostato alle panchine delle nazionali del Brasile e del Portogallo, ora il coach lusitano è indicato come possibile nuovo allenatore del Chelsea miliardario di Todd Boehly. Gli inglesi sono convinti che Mourinho sarebbe assai intrigato dalla possibilità di tornare in Premier per allenare una squadra in grado di comprargli chi vuole; e sono due i nomi più gettonati: Dusan Vlahovic e Nicolò Barella.

Vlahovic e Barella nel mirino di Mourinho

Per Dusan Vlahovic, la Juve chiede intorno ai 90 milioni. Ma se la sua stagione dovesse continuare sottotono, il prezzo si abbasserebbe di molto. In ogni caso per Boehly non sarebbe un problema prenderlo subito, per dare ancora più peso a un attacco già di per sé spaventoso, almeno sulla carta.

Nicolò Barella piace da sempre a mezza Premier. Fra i suoi estimatori ci sono Klopp, Conte, Guardiola e Viera. Anche qui il prezzo si aggirerebbe intorno ai 90 milioni. Niente di spaventoso per la proprietà dei Blues anche in questo caso.

Resta da capire se c’è davvero un interesse del Chelsea riguardo a un possibile ritorno di Mourinho. Il portoghese ha già allenato due volte i Blues. La prima volta tra il 2004 e il 2007. E i risultati furono straordinari: il primo anno il Chelsea chiuse il campionato con la quota record di 95 punti (battuto successivamente) e con una sola sconfitta all’attivo e si aggiudicò la League Cup; l’anno dopo arriva la seconda vittoria in Premier. Poi, il ritorno, dal 2013 al 2015, con la terza vittoria della Premier nel secondo anno.

Come racconta calciomercatoweb.it, un terzo ritorno a Londra sarebbe “clamoroso”. Anche perché al momento la pista sembra assai improbabile. La nuova proprietà londinese, che ha già speso oltre mezzo miliardo di euro sul mercato, punta molto su Potter. E l’impressione è che il tecnico resterà al suo posto anche nel caso in cui non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions: la squadra è stata ricostruita secondo le sue indicazioni.

Ma se non dovesse concretizzarsi la pista che porta al Chelsea, Mou potrebbe comunque essere corteggiato dal West Ham, dove Moyes è in forte discussione, o dal Tottenham, in caso da divorzio da Conte. Anche in quest’ultimo caso un ritorno di fiamma… Con Mourinho è tutto possibile. Anche per questo Barella e Vlahovic potrebbero davvero lasciare l’Italia sedotti dal richiamo dello Special One e dai milioni inglesi.