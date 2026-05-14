Il manifesto di Marotta: la sua Inter è la migliore risposta al Milan

È lui il segreto dei tanti successi dell’Inter negli ultimi otto anni. Il messaggio alla proprietà dopo la vittoria della Coppa Italia

Non ci ha più risposto dopo un articolo sgradito, ma questo non abbassa il livello (altissimo) di stima che nutriamo nei confronti di Beppe Marotta dirigente. Secondo noi è lui il vero segreto dei tanti successi dell’Inter, 9 trofei in tutto senza contare le tre finali europee, dal 2018 ad oggi. Cioè da quando è diventato Ad del club, al tempo della famiglia Zhang, e successivamente presidente (Scudetto e Coppa Italia i primi due titoli della sua presidenza) con il passaggio della maggioranza al fondo Oaktree.

Anche all’Inter, Marotta ha dimostrato di sapere più di tutti come si vince. Un mix di esperienza e gioventù, evitando rischiose rivoluzioni, come ha ribadito dopo la vittoria di ieri con la Lazio. Marotta ha parlato a nuora (Mediaset) perché suocera (proprietà) intenda:

“Sucic è stato il migliore in campo e ciò è la dimostrazione che i giovani hanno bisogno di rodaggio per dare prestazioni convincenti. L’ho sempre detto che con i giovani non si vince, ma si vince anche con la vicinanza di calciatori che hanno esperienza, che hanno la cultura della vittoria“.

Queste parole possiamo considerarle un po’ il ‘manifesto’ di Marotta. Certo è che l’Inter, la sua Inter per come è perfettamente o quasi organizzata, ognuno ha un ruolo ben preciso e determinati confini operativi, è la migliore risposta possibile alle altre grandi italiane, special modo al Milan attuale.