Inter, Marotta provoca la Juve: “Facciamo questo scambio”

Il presidente nerazzurro ha risposto ai bianconeri che hanno chiesto un giocatore di Chivu: affare molto difficile

La Juventus ha bisogno di due vittorie nel rush finale di Serie A per non essere costretta a dipendere dai risultati delle altre squadre e qualificarsi alla prossima Champions League. L’obiettivo minimo di una stagione disastrosa, resa più amara dal fatto che gli eterni rivali dell’Inter ha conquistato il double scudetto e Coppa Italia. L’obiettivo è colmare il gap al più presto investendo nel prossimo calciomercato.

Tra gli obiettivi principali di Spalletti c’è quello di prendere un centrocampista di qualità. A tal proposito si seguono Bernardo Silva che si svincola dal Manchester City e l’ex milanista Brahim Diaz che gioca poco al Real Madrid. Per Tuttosport c’è anche un Piano C che porta a Davide Frattesi, sebbene abbia caratteristiche diverse dagli altri due. Caratteristiche simili a quelle di McKennie e quindi forse non ha senso avere un doppione in rosa.

La risposta provocatoria di Beppe Marotta sarebbe stata: “Dateci Andrea Cambiaso in cambio”. Uno scambio che, come rivelato da Interlive.it, si era già provato a imbastire a gennaio. I cartellini dei due Nazionali italiani ha la stessa valutazione di 30 milioni di euro, ma la Juve non vuole privarsi del suo terzino se non a fronte di una ricca offerta dall’estero.