Lazio-Inter, niente rosso a Bastoni e Pedro: quanti errori di Guida

Proteste bipartisan nella finale di Coppa Italia: i biancocelesti reclamo per un presunto rigore su Basic

L’Inter batte 2-0 la Lazio e si aggiudica la Coppa Italia, completando il doblete con lo scudetto già in cassaforte da una decina di giorni. Una stagione fantastica la prima di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, culminata nella notte di Roma con il secondo trofeo conquistato in una partita a senso unico. Un successo meritato, che nemmeno gli errori dell’arbitro Marco Guida ha potuto mettere in discussione.

Nel primo quarto d’ora subito due difensori dell’Inter ammoniti. Assurdo il giallo a Bisseck, che scivola sul terreno di gioco e colpisce involontariamente un avversario. Poco dopo succede lo stesso ad Akanji ma stavolta non è nemmeno fallo… Due pesi e due misure. Giusto quello a Bastoni per il fallo imprudente su Zaccagni. Tre volte i laziali protestano per chiedere il secondo giallo.

Nel contrasto con Isaksen non c’è una sbracciata, l’avversario si lascia cadere senza motivo e l’assistente Baccini a un metro non sbandiera. Il secondo è un fallo fischiato a metà campo: non sembra esserci contatto e comunque non è una promettente azione da gol. Infine il contatto in area tra Bastoni e Basic: il difensore nerazzurro è fermo e non c’è contatto tra i piedi. Mai rigore.

Il vero grande errore di Guida è il cartellino mostrato a Pedro. L’entrata killer dell’attaccante spagnolo su Dimarco sarebbe da rosso e invece arriva solo il giallo. Clamorosamente Mazzoleni al Var non lo richiama. La beffa più grande è che anche il terzino dell’Inter viene ammonito. Per il fischietto campano chi fa un bruttissimo fallo e chi protesta merita la stessa sanzione… Complimenti.