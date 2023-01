‘È fatta, vado lì”: l’annuncio ufficiale ai compagni

Sono ore calde, e non è solo una frase fatta: l’Inter deve decidere cosa fare con Skriniar mentre trapelano racconti riguardo al comportamento dello slovacco ad Appiano Gentile negli ultimi giorni: ci sarebbe stato un annuncio ufficiale fatto ai compagni

A meno di quarantotto ore dalla fine del mercato, il PSG è ancora al lavoro per prendere subito Milan Skriniar. Le prossime ore si preannunciano parecchio intense: proseguiranno dunque i colloqui tra i vertici del club della capitale francese e quelli dell’Inter. L’obiettivo dichiarato del PSG è portare lo slovacco in Francia prima di martedì sera.

La prima offerta dei francesi per prenderlo a gennaio (6 milioni più bonus) è stata rifiutata. Zhang ha chiesto 20. Ora il PSG ha pronta una nuova offerta, e secondo Le Monde non andrà oltre i 15 milioni di euro, bonus compresi. E se l’affare non dovesse concretizzarsi, poco male: Skriniar arriverà comunque a Parigi, a titolo gratuito a giugno, con un pesante bonus alla firma e un contratto quadriennale.

All’Inter c’è molta confusione. Si è discusso tanto delle presunte dichiarazioni rilasciate da Skriniar ai media slovacchi (“Sì, è vero, ho firmato con il PSG, ma non posso dire di più per il momento“, avrebbe detto Skriniar a futbolsfz.sk). E poi è venuta fuori la storia di un confronto, databile due settimane fa, fra lo slovacco e i compagni di squadra.

L’annuncio ai compagni: “Vado via”

In quell’occasione Skriniar avrebbe fatto un annuncio ufficiale ai compagni per spiegare la situazione, e cioè che aveva già un accordo con il PSG e che sarebbe andato via a giugno. Non si sa quale possa essere stata la reazione dei colleghi, ma di certo non si saranno complimentati…

Nelle prossime ore arriverà dunque un’offerta da dentro o fuori per Skriniar. La somma da 15 milioni di euro non soddisfa l’Inter, ma ora il calciatore starebbe premendo per essere ceduto subito, anche a costo di rinunciare al bonus da 20 milioni alla firma a giugno con il PSG. Forse ha intuito che rimanere fino a giugno all’Inter potrebbe essere moralmente poco sopportabile, per lui, per la squadra e per i tifosi.

La situazione diventa sempre più confusa. Le notizie si susseguono veloci, così come le ricostruzioni. Ora si parla di un’offerta dell’Inter in estate per il rinnovo a 6 milioni, cui Skriniar non avrebbe mai risposto. C’è invece chi sostiene che tutte le ultime notizie poco lusinghiere nei confronti di Skriniar vadano intese come offensive, mosse sia dal PSG che dall’Inter, per forzare le sorti dell’affare in un senso o nell’altro.

Quello che sembra più probabile al momento è che nel pomeriggio arriverà l’ultima offerta del PSG per Milan Skriniar. 15 milioni di euro subito, bonus compresi. E per come si sono messe le cose, soprattutto a livello umano e ambientale, l’Inter dovrebbe accettare.

15 milioni subito: l’Inter deve decidere

Marotta e Ausilio, al momento solo allo Sheraton, l’hotel di Milano sede delle ultime trattative del calciomercato invernale. Ausilio è lì come ds interista, Marotta in qualità anche di presidente dell’ADiSe. Pur non rilasciando dichiarazioni al momento del suo arrivo, l’amministratore delegato nerazzurro ha fatto intendere che al momento non ci sono novità rilevanti nella questione legata a Milan Skriniar.

Coloro che difendono la posizione di Skriniar sostengono che il calciatore sia stato messo con le spalle al muro dall’Inter nel momento in cui Marotta, l’estate scorsa, ha cominciato a trattare Bremer.

Va detto però che l’Inter, anche in quest’ottica, non ha mai scelto di sostituire Milan Skriniar con Bremer come scelta tecnica. L’Inter aveva bisogno di vendere per questioni di bilancio e lo slovacco era uno dei pochi calciatori nerazzurri con richieste di mercato. Il vero errore della dirigenza è stato quello di non rinnovare prima, almeno un anno e mezzo fa. Ora se ne pagano le conseguenze. Ma la responsabilità chiara del calciatore è sotto gli occhi di tutti: ha voluto e vuole ancora il PSG.