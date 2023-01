Blitz Inter in Belgio: operazione da 8 milioni

Uno degli osservatori nerazzurri ha raggiunto Anderlecht, vicino Bruxelles, per visionare un difensore di punta della società belga che potrebbe diventare obiettivo di mercato per la prossima estate

La ferita aperta relativa alla partenza – immediata o meno è ancora da decidere – di Milan Skriniar verso il PSG resterà insanabile per diverso tempo. Prima che l’ambiente nerazzurro torni ad avere fiducia in un difensore centrale al quale spetterà la fascia da capitano ne dovrà passare di acqua sotto i ponti. Eppure con determinazione la dirigenza vuole farsi trovare viva, pronta e superiore a qualsiasi tipo di difficoltà che possa compromettere il cammino degli uomini di Simone Inzaghi nel prossimo futuro.

A distanza di pochi giorni dalla spiacevole notizia, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno stilato una lista approssimativa di nomi da tenere in considerazione come potenziali sostituti del centrale slovacco a partire dal prossimo giugno. Probabilmente ci sarebbe margine per poter operare anche nelle prossime ore, ad un nonnulla dalla chiusura delle porte della sessione invernale di mercato, ma è inverosimile che questo possa trovare effettiva concretezza.

La pista per Chris Smalling è stata leggermente congelata al momento, ma resta uno degli indiziati principali. Lascerà la Roma a parametro zero senza alcuna voglia di discutere ancora del rinnovo di contratto, la cui proposta è stata rifiutata appena qualche giorno fa. Nelle ultime ore è poi fuoriuscito il profilo di Victor Lindelof di proprietà del Manchester United, il quale potrebbe essere rilanciato in Serie A dopo alcune annate all’ombra di Varane, Martinez e Maguire. Oltre a questi ‘esperti’ del mestiere, soprattutto in ambito internazionale, la dirigenza nerazzurra potrebbe seriamente mettere le mani su un calciatore in ascesa nello scenario belga. A patto che rispecchi determinati requisiti.

Calciomercato Inter, osservato speciale in Jupiler League

Secondo alcune indiscrezioni fatte trapelare dai colleghi de ‘Het Nieuwsblad‘, un osservatore dell’Inter sarebbe stato inquadrato sulle poltroncine della tribuna del ‘Lotto Park‘ di Anderlecht in occasione della partita tra i padroni di casa e la formazione avversaria dell’Anversa.

Vista anche l’importanza storica della partita, il difensore Zeno Debast ha saputo reggere bene la calda atmosfera e fornito complessivamente una prestazione degna di nota. Dettaglio importante per un classe 2003, ancora fresco di passaggio in Prima Squadra. L’Anderlecht punta molto su di lui anche in futuro, motivo per cui è legato al club da un contratto fino al 2025 che potrebbe creare qualche grattacapo alla dirigenza nerazzurra nel caso in cui venisse inoltrata una richiesta esplicita per il prezzo del cartellino. Al momento si parla comunque di circa 8 milioni di euro. Essendo ritenuto elemento indispensabile per il tecnico locale Brian Riemer, il calciatore quasi sicuramente non lascerebbe la sede in queste ultime ore a disposizione sul mercato. I discorsi per lui riprenderebbero soltanto a giugno, con tutta la tranquillità del mondo.