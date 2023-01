Tegola pesantissima, ko muscolare e niente derby

Il calciatore ha accusato un brutto infortunio e resta ora in fortissimo dubbio per Inter-Milan di domenica sera. Le ultime in vista del derby

Altri sei giorni e poi sarà nuovamente derby della ‘Madonnina’. Dopo quel 18 gennaio, giorno che ha visto i nerazzurri prevalere in Supercoppa sulla squadra di Pioli, Inter e Milan tornano, infatti, ad affrontarsi: anche se questa volta in campionato…Dove, tra le due, quella che sta messa peggio è senz’alcun ombra di dubbio la compagine rossonera.

Il ‘Diavolo’ non trova, infatti, i tre punti in campionato dall’ormai lontano 4 gennaio: giorno nel quale s’impose per 1-2 sulla Salernitana. E’ stata, non a caso, quella la sola ed unica vittoria in questo inizio 2023 per la squadra di Pioli, con lo stesso tecnico parmigiano che resta, ora, in fortissima discussione. Situazione leggermente diversa per i nerazzurri che, seppur, hanno accusato, nello scorso lunedì, un brutto ko contro l’Empoli sono comunque riusciti a racimolare altri dieci buoni punti in queste prime cinque gare del nuovo anno.

Nonostante questo, però, non tutti i calciatori – sia dell’Inter che del Milan – potranno essere a disposizione dei propri tecnici nel derby del prossimo 5 febbraio. Oltre ai già noti: Brozovic, Tomori, Maignan e Ibrahimovic, c’è anche un altro giocatore che, con molta probabilità, salterà la supersfida della ventunesima giornata di Serie A.

Infortunio per Bennacer: è a forte rischio per il derby. Le ultime in vista di Inter-Milan

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre ai deludenti risultati raccolti, recentemente, dalla formazione rossonera, Stefano Pioli si trova, allo stesso tempo, anche alle prese con l’infortunio di Ismael Bennacer.

L’algerino ha, infatti, accusato un infortunio al bicipite femorale sinistro e resta ora in fortissimo dubbio per il derby di campionato contro l’Inter, in programma domenica prossima alle ore 20:45. Stando a quanto emerge, inoltre, nel corso dei prossimi giorni saranno effettuati altri controlli che ne evidenzieranno la sua eventuale presenza, o meno, nel match più caldo della prossima giornata di Serie A.

Nel mentre, però, regge, al tempo stesso, un’altra dinamica del mondo del calcio da non poco conto…Dove a parlarne del tutto è stato, poi, una persona in particolare.

Barnett a Tv Play: “Nessuna relazione tra gli agenti e la FIFA. Vi dico come la penso”

Il noto procuratore Jonathan Barnett – tra le tante cose, anche agente di Szczesny – ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play: dove è intervenuto per poter affrontare la questione che vede interpellati sia i più noti intermediari dell’intero movimento calcistico che la FIFA, in particolar modo.

Queste le sue dichiarazioni: “Esordisco dicendo che, al giorno d’oggi, non c’è alcuna relazione tra noi agenti e la FIFA: semplicemente perché non abbiamo niente in comune. Non ci sono rapporti, sia chiaro. Penso però che sarebbe fantastico riuscire a trovare alcune vie di comunicazione. La mia porta resta aperta, così come quella di ciascun altro agente. Dall’altra parte, invece, non c’è stata nessun apertura nei nostri confronti. Cosa ne penso del campionato italiano? Credo che possa continuare a crescere sempre di più”.