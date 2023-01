Il derby è già iniziato, svolta a destra e ‘scippo’ all’Inter

L’Inter contenderà il cartellino del giovane esterno destro con i cugini rossoneri la prossima estate, per i nerazzurri potrebbe trattarsi di una chance molto ghiotta per rimpiazzare il partente Dumfries

Dopo Milan Skriniar toccherà a Denzel Dumfries. L’esterno destro, prelevato un paio di stagioni fa dal PSV come sostituto di Achraf Hakimi ceduto proprio al Paris Saint-Germain nuova destinazione dello slovacco, avrebbe i mesi contati in nerazzurro.

Per quanto si trovi bene a Milano, la mancata monetizzazione della cessione di Skriniar potrebbe portare la dirigenza nerazzurra a concludere realmente il rapporto di lavoro con l’olandese a mezzo di una remunerativa cessione verso le sponde della Premier League o di Bundesliga. I dettagli verranno ovviamente sviscerati prossimamente, ma Chelsea e Manchester United restano in pole per il suo cartellino. Segue il Bayern Monaco. Ma del resto, cessione del capitano o meno, Dumfries era già stato preso in considerazione da diversi club europei nelle passate sessioni di mercato. Come logico pensare, dunque, il suo progetto di permanenza tra le file di Simone Inzaghi sarebbe stato breve a prescindere.

L’Inter sarà dunque costretta ad investire parte delle risorse ricavate in un nuovo profilo che sia all’altezza dei due predecessori. Inizialmente s’è pensato a Rick Karsdorp e Juan Cuadrado, entrambi in uscita a parametro zero rispettivamente da Roma e Juventus. Eppure, nonostante il loro grado di maturità a livello internazionale, potrebbero non rappresentare delle prime scelte assolute. L’intenzione della dirigenza nerazzurra resta quella di puntare qualcuno su cui poter fare affidamento anche in futuro. Un elemento giovane e di carattere. Perciò è tornato di moda il nome di Tajon Buchanan, canadese classe 1999, messosi ampiamente in mostra nel corso dell’esperienza al Campionato del Mondo con la Nazionale canadese.

Calciomercato, in tre su Buchanan: l’Inter perde terreno

Esploso grazie alle prestazioni offerte con la maglia del Club Brugges in Jupiler League, l’esterno ha spiccate doti offensive ma può giocare anche più basso lungo la corsia destra di sua competenza. Non possiede la stessa prorompente fisicità di Dumfries, ma è decisamente più agile e slanciato sulla corsa anche palla al piede. Per questo motivo ricorda vagamente il tuttofare Cuadrado.

È diventato un obiettivo dell’Inter a seguito della buona figura fatta in Qatar, ma come i nerazzurri anche altre società internazionali hanno messo gli occhi su di lui. A partire dai diretti rivali del Napoli, oggi capolista in Serie A. Ma chi più di tutti potrebbe avere la meglio è il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, infatti, potrebbe non avere più a disposizione dal prossimo anno Serginho Dest a seguito di una stagione altalenante che sta facendo nutrire qualche riserva a Paolo Maldini sul riscatto del cartellino dal Barcellona. Senza neppure contare che Alessandro Florenzi è ancora indisponibile per problemi fisici.