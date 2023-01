DIRETTA Coppa Italia, Inter-Atalanta: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Atalanta di Gasperini nei quarti di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve l’Atalanta a San Siro in una gara di sola andata valida come primo quarto di finale di Coppa Italia. Il derby lombardo tutto nerazzurro, che in caso di parità al 90esimo si protrarrà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, sarà diretta da Chiffi di Padova.

Reduci dal successo in rimonta in campionato contro la Cremonese che è valso il secondo posto in solitaria della Serie A, i meneghini di Simone Inzaghi, campioni in carica di questa competizione vinta lo scorso anno in finale contro la Juventus, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Parma agli ottavi ai tempi supplementari. Anche gli orobici di Gian Piero Gasperini, che nel turno precedente avevano avuto la meglio sullo Spezia, vengono da una vittoria contro la Sampdoria che ne ha rilanciato le ambizioni per un posto in Champions. In campionato, ma a Bergamo, l’Inter si impose con il risultato di 3-2. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale contro la vincente tra Juve e Lazio. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.