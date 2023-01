Cassano ‘esonera’ di nuovo Inzaghi: “Nettamente inferiore”

L’ex calciatore nerazzurro torna nuovamente all’attacco di Inzaghi e dice la sua su tutta l’Inter. Ecco cos’è accaduto al riguardo. Tutti i dettagli

Anche la 20esima giornata di Serie A è giunta al termine con Udinese e Verona che hanno dato vita ad un bel match, conclusosi poi sull’1-1. Trova spazio, in particolar modo, in questo turno, anche, la vittoria dell’Inter che, grazie al successo ottenuto in quel dello ‘Zini’ per 1-2, ha così riscattato il ko interno dello scorso lunedì contro l’Empoli.

A prescindere da questo però, resta indubbiamente da dover sottolineare il fatto che la squadra di Inzaghi si è, comunque, resa protagonista, fin qui, di qualche risultato altalenante: alternando, di fatto, un po’ troppi ‘bassi’ e pochi ‘alti’. E’ stato, infatti, dopo i due ko consecutivi, fatti registrare ad inizio stagione contro Udinese e Roma, che avevano posto il tecnico piacentino, su tutti, sul banco degli imputati. A seguito di quel periodo, sono, poi, giunte altre buone vittorie, come ad esempio quella del ‘Meazza’ contro il Barcellona in Champions, che hanno, praticamente, dato ‘ossigeno’ all’ex laziale.

A distanza di qualche mese, però, Inzaghi è, nuovamente, tornato nel mirino dei tifosi interisti…Complici, per l’appunto, i deludenti risultati raccolti contro Monza ed Empoli. Lo stesso allenatore è stato, non a caso, ‘definito’ non adatto alla gestione tecnica dell’Inter. In tanti hanno avuto da ridire sul suo conto, tra cui Antonio Cassano, ex calciatore con un passato trascorso, anche, tra le file nerazzurre.

Cassano non ha dubbi: “Giusto cambiare Inzaghi a fine anno. Napoli nettamente inferiore” Intervenuto, direttamente, nella trasmissione della ‘Bobo Tv’ – condotta sul web, assieme agli amici: Nicola Ventola, Bobo Vieri e Lele Adani – l’ex interista Antonio Cassano non si è minimamente risparmiato e ha, da lì in poi, detto praticamente la sua sul momento di forma che sta vivendo l’Inter.

“Non mi è piaciuto per niente come ha giocato la squadra contro la Cremonese. Hanno rischiato di non vincerla. Visto come stanno andando le cose quest’anno, credo che se l’Inter dovesse arrivare seconda dietro il Napoli e non dovesse continuare il proprio cammino in Champions, avrà fatto una stagione fallimentare. Lo dico: per me sarebbe giusto cambiare l’allenatore a fine anno, visto che, per il secondo anno consecutivo, l’Inter potrebbe arrivare dietro a due squadre nettamente inferiori come Milan e Napoli” – ha detto ‘Fant’Antonio’. A proposito di allenatori, poi, c’è n’è uno in particolare che, proprio ieri, ha detto addio alla sua – ora come ora – vecchia squadra. A parlarne per bene del tutto è stato, non a caso, Tancredi Palmeri. Palmeri a Tv Play: “Dispiaciuto per quanto sia accaduto a Gattuso. Situazione grave a Valencia” Nella giornata di ieri, il Valencia ha comunicato la rescissione consensuale assieme a Gennaro Gattuso, oramai ex tecnico dei ‘pipistrelli’ e, tra l’altro, ex conoscenza della nostra Serie A.

La notizia ha, poi, fatto prontamente il giro del web, dove a parlarne è stato lo stesso Tancredi Palmeri. Intervenuto direttamente a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, il noto giornalista si è, dunque, così pronunciato: “E’ un vero peccato quello che è accaduto. La situazione a Valencia è molto più complicata di quanto si possa pensare e non riguarda solamente la questione dell’allenatore in sé. In quella ‘piazza’ è molto difficile fare calcio. Tutti lo avevano preso in simpatia e dispiace come siano andate le cose”.