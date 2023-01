Inzaghi non ci sta: “Parlano i fatti”. Poi ‘avvisa’ Skriniar

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia: “Sono contento per Lukaku, perché più passa il tempo e più sta meglio”

“Abbiamo giocato una grandissima partita contro un avversario di valore. Siamo stati sempre concentrati. Ci tenevamo perché abbiamo questa coppa sulla maglia”. Così Simone Inzaghi dopo la vittoria di misura contro l’Atalanta che permette alla sua Inter di staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia.

Serata positiva per tutti, specie per i difensori. Incluso Acerbi, che il tecnico piacentino ha voluto con forza. Scommessa vinta: “Lo conoscevo. E’ un ragazzo di una concentrazione… E poi lavora tantissimo. Lo fai giocare centrale, terzo. Però sarebbe riduttivo parlare di lui stasera. Tutti molto bene, anche chi è subentrato”. Migliore in campo, senza dubbio, Matteo Darmian: “Avere gente come lui e D’Ambrosio, sempre pronti e che si allenano al massimo, è un grande vantaggio. Matteo si merita tutto quello che ha ricevuto questa sera, si allena sempre con impegno”.

Al microfono di ‘Sport Mediaset’ Inzaghi ha speso parole di elogio pure per Lukaku. Il belga ha mostrato segnali di crescita nella ripresa, fino al cambio con Dzeko: “Oggi bene. Sono molto contento per come lo vedo lavorare, poi chiaramente di volta in volta dovrò fare delle scelte. Anche Correa sta ritrovando la condizione, ma per Romelu sono contento perché più passa il tempo e più sta meglio”.

Troppe critiche all’Inter e al suo operato, Inzaghi non ci sta: “Parlano i fatti e parla il campo. Dobbiamo giocare sempre così, cercando di andare avanti in ogni competizione. Non è semplice, ma davanti al nostro pubblico volevamo questa qualificazione”.

In conclusione l’allenatore interista ha così motivato l’esclusione dai convocati di Skriniar, che andrà via a zero a fine stagione: “Stasera l’ho tenuto fuori per lasciarlo tranquillo, ma non c’è nessun problema. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell’Inter, è un grande professionista e deciderò di volta in volta se e come utilizzarlo”.

Darmian: “Skriniar darà il massimo fino al termine della stagione. Derby? Milan avrà voglia di rivincita”

Non so se uno dei più belli, ma sicuramente importante perché ci permette di stare dentro a una competizione a cui teniamo molto”. Lo ha detto il man of the match fra Inter e Atalanta, Matteo Darmian.

“Se le voci su Skriniar ci hanno disturbato? Non credo – ha risposto a ‘Sport Mediaset’ il difensore nerazzurro – Stasera si è vista una squadra determinata. Skriniar è rimasto e sicuramente darà il cento per cento da qui alla fine della stagione“. Per l’Inter, adesso, è in arrivo un altro derby col Milan: “Avranno voglia di rivincita dopo la Sipercoppa, noi dovremmo farci trovare pronti e scendere in campo come sempre, per vincere”.