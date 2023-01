Darmian spazza via Skriniar, Inter in semifinale: Lautaro anima

Il ‘Toro’ capitano e leader della squadra di Inzaghi che vince con merito contro quella di Gasperini proseguendo il cammino in Coppa Italia. Buoni segnali da Lukaku

L’Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia battendo l’Atalanta che in questo inizio di 2023 non era mai andata ko. Decisivo il gol di Darmian, schierato ancora una volta in difesa al posto di Skriniar nemmeno convocato da Inzaghi.

Nel primo tempo l’Inter fa la partita con una manovra veloce e piacevole con cui riesce a creare sempre situazioni pericolose in area di rigore. Manca però nell’ultima conclusione e c’è un po’ di sfortuna, vedi il palo colpito da Calhanoglu.

L’Atalanta ha una sola, ma grande occasione che Zapata, di testa tutto solo in area, sciupa malamente. Un’altra ne ha a inizio ripresa, dopo l’intervento errato in uscita di Onana. La palla finisce sui piedi di Maehle, è un rigore in movimento che il danese spara in curva.

Gol mangiato, gol subito. Ci pensa Darmian a castigare gli uomini di Gasperini, certificando la supremazia interista anche sul piano dell’intensità e della volontà di andare a vincere la partita.

L’Inter potrebbe raddoppiare senza riuscirci, però la rete del jolly di Inzaghi basta e avanza per tagliare il traguardo delle semifinali dove ad aprile i nerazzurri sfideranno una tra Lazio e Juventus. C’è tempo, mentre ne manca davvero poco – appena cinque giorni – al nuovo derby col Milan.

INTER-ATALANTA, I GOL

56′ DARMIAN – Manovra corale e paziente che riesce a scardinare il muro atalantino: Lautaro per Darmian che di sinistro piazza il pallone all’angolino dove non può arrivare Musso.

TOP E FLOP INTER-ATALANTA

TOP

DARMIAN, DE VRIJ, LAUTARO

FLOP

ONANA

PAGELLE E TABELLINO INTER-ATALANTA 1-0

Marcatori: 56′ Darmian

INTER (3-5-2): Onana 5,5; Darmian 7, de Vrij 7, Acerbi 6,5; Dumfries 6 (78′ D’Ambrosio s.v.), Barella 6,5, Calhanoglu 6,5 (70′ Asllani 6), Mkhitaryan 6,5, Gosens 6,5 (70′ Dimarco 6,5); Lautaro 7 (85′ Correa s.v.), Lukaku 6 (70′ Dzeko 6). All.: Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 5, Djimsiti 5, Scalvini 6,5 (71′ Soppy 5); Hateboer 5 (67′ Ederson 5), De Roon 6, Koopmeiners 5,5, Mæhle 5; Pasalic 5 (54′ Lookman 5), Boga 5,5 (66′ Muriel 5,5); Zapata 5 (54′ Hojlund 5). All.: Gasperini

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Gosens, Lautaro, Soppy, Correa, Onana