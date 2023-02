Il grande talento ha firmato: UFFICIALE sconfitto il Real

L’Inter ha superato la concorrenza del Real Madrid per il giovanissimo centrocampista in ascesa nel campionato africano, aveva partecipato anche al noto Trofeo di Viareggio vincendo un premio

Piero Ausilio è stato il più lesto di tutti. Il direttore sportivo dell’Inter ha battuto la foltissima concorrenza di Real Madrid e Benfica per accaparrarsi quanto prima le prestazioni sportive del giovanissimo centrocampista classe 2004, Ebenezer Akinsanmiro.

Quest’ultimo, nato e cresciuto calcisticamente in Nigeria, giocava nelle file del Remo Stars militante nel relativo campionato africano. Nonostante non si tratti di una competizione particolarmente seguita a livello internazionale, gli occhi degli osservatori nerazzurri hanno raggiunto le buone prestazioni del calciatore destando interesse generale. Ci è poi voluto poco per convincerlo a sposare la causa nerazzurra per il prossimo futuro. Difatti è giunta la firma del contratto all’incirca un giorno prima della chiusura ufficiale dei battenti della sessione invernale di mercato.

Calciomercato, colpo da maestro di Ausilio: ecco la promessa

Stando ai report, Akinsanmiro è dotato di buona corsa e grande mobilità che gli permettono di destreggiarsi con facilità lungo l’intero reparto mediano. All’occorrenza può spingersi in profondità, mentre pecca un po’ di fisicità soprattutto negli arti inferiori del corpo.

Nonostante ciò, ha ben figurato anche nella scorsa edizione del Torneo di Viareggio, vincendo sopra tutti gli altri contendenti il premio di miglior giocatore. Colpo di lusso per l’Inter, dunque, vogliosa di costruire le basi per un solido futuro. Come noto, infatti, il progetto nerazzurro ambisce alla fortificazione delle strutture giovanili per permettere a buona parte dei prodotti del vivaio delle nuove generazioni di affondare le proprie radici anche in Prima Squadra. Bando alla ‘fuga di cervelli’: l’operazione è un adattamento a quanto fatto in precedenza da numerosi altri club internazionali, soprattutto di Premier League, abili valorizzatori dei giovani talenti.