Nessuna certezza su Inzaghi, derby col Milan per l’erede

Sul tecnico piacentino pesano le responsabilità della gestione nei prossimi mesi, la dirigenza nerazzurra deciderà del suo futuro in panchina e spunta l’ipotesi condivisa con i cugini del Milan

Da quando Simone Inzaghi ha preso le redini della gestione tecnica dell’Inter lasciate da Antonio Conte, le prestazioni della squadra in nerazzurra sono state soddisfacenti a tal punto da aver portato anche qualche trofeo importante nel già ricco palmares societario.

Nella scorsa stagione l’Inter è stata fregiata di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, mentre per un soffio è venuto meno lo Scudetto vinto dal Milan. In questa stagione, al netto di qualche scivolone iniziale dovuto ad una tenuta difensiva molto limitata, il tecnico piacentino ha trascinato i suoi alla vittoria della nuova edizione di Supercoppa proprio contro i rivali storici rossoneri e apposto solide fondamenta per un progetto a lungo termine. Ciononostante, in diverse occasioni è stata messa in dubbio la sua permanenza in nerazzurro e ancora oggi si ritiene che la sua posizione sia costantemente sotto osservazione. A parlare saranno soprattutto i risultati del resto della stagione, soprattutto in Champions League e sul finale del campionato. Al suo posto, nell’eventualità di una mancata riconferma, potrebbe arrivare una piacevole sorpresa.

Calciomercato, De Zerbi idea di Inter e Milan

Si tratta di Roberto De Zerbi, attualmente impegnato sulla panchina del Brighton in Premier League. La sua grande disponibilità e l’attitudine alla crescita dei giovani troverebbero grandi consensi tra le file della dirigenza nerazzurra, ma prenderlo in considerazione per la prossima stagione significherebbe sfidare ancora una volta il Milan.

I cugini rossoneri, infatti, hanno inserito De Zerbi nella lista dei potenziali tecnici in sostituzione di Stefano Pioli nel caso in cui la sua situazione dovesse precipitare ancora. Gli ultimi risultati del Milan in campionato sono stati deludenti, perdendo terreno rispetto alla capolista Napoli. Una strana e innaturale inversione di trend rispetto al passato, quando l’entusiasmo faceva da padrona in spogliatoio e ha portato il ‘Diavolo’ alla meritata vittoria dello Scudetto.