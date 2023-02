Un colpaccio a zero: firma in arrivo

Il calciatore è ad un passo dalla firma con l’Inter. L’affare si è chiuso addirittura a zero. Inzaghi si gode ora la sua nuova arma in più

L’Inter vince anche in Coppa Italia e lo fa mettendo ‘al tappeto’ l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La prima sfida dei quarti di questa competizione ha, infatti, visto prevalere la compagine di Simone Inzaghi che si è, così, imposta sulla ‘Dea’ per 1-0: il tutto grazie alla rete siglata da Matteo Darmian al 12′ della ripresa.

Oltre al forte laterale ‘made in Italy’ hanno dato prova di un’ottima prestazione, anche, altri suoi compagni di squadra: tra cui Robin Gosens, ex della gara. L’esterno tedesco sta, infatti, tornando, mano mano, ai livelli di Bergamo. Simone Inzaghi gli sta permettendo di trovare un po’ più di continuità e lui, dal canto proprio, sta dando il proprio contributo: entrando, di fatto, sempre più nei meccanismi della squadra. Già 818 i minuti raccolti, complessivamente, nell’arco di tutta questa stagione, dall’attuale numero 8 dell’Inter. A dirla tutta, poi, l’ex Atalanta può, da qui in poi, rivelarsi, davvero, una validissima alternativa a Federico Dimarco, con lo stesso tedesco che non ha, minimamente, perso tempo per lanciare un importante ‘messaggio’ al suo ‘rivale di corsia’.

Gosens: “Contento della fiducia del mister, mi serve per tornare al 100%. Proverò a mettere pressione a Dimarco”

Robin Gosens ha parlato al termine del match di Inter-Atalanta, soffermandosi non soltanto sul suo momento di forma, ma anche su tutta una serie di altre questioni.

“Volevamo andare in semifinale a tutti i costi e per fortuna ci siamo riusciti. L’Atalanta era in un buon periodo ma non è bastato. Sul mio momento? Mi manca il ritmo partita, non gioco da tantissimo tempo. Sono contento che il mister mi stia dando fiducia e credo che lo sto ripagando. Giocare mi rende felice. Per il resto, devo accettare il fatto che Dimarco stia facendo molto bene. Il mio obiettivo dev’essere quello di mettergli pressione in ogni allenamento e rendere difficili le scelte del mister. Voglio aiutare la squadra, sta a me, dunque, farmi trovare pronto ogni qualvolta verrò chiamato in causa”.

Assieme a Gosens, poi, ha fatto una buonissima partita – oltre a Darmian chiaramente – anche Hakan Calhanoglu…Oramai sempre più padrone della mediana nerazzurra. Il centrocampista turco è, infatti, ad un passo dal raggiungere l’intesa definitiva per il prolungamento di contratto.

Calciomercato Inter, Calhanoglu attende soltanto la firma coi nerazzurri: il punto sul rinnovo

Hakan Calhanoglu si sta dimostrando, di volta in volta, sempre più importante per questa Inter. Il centrocampista turco fu, infatti, acquistato a parametro zero dai nerazzurri, nell’estate del 2021, dopo essersi, praticamente, svincolato dal Milan.

E’ stato da lì in poi, non a caso, che per lui sono arrivate, solamente, tantissime prestazioni di buon livello (come ad esempio quella di due sere fa). A dirla tutta, infatti, la prova offerta contro l’Atalanta è stata l’ennesima dimostrazione di quanto Calhanoglu stia ben facendo con indosso questi colori…Ed in un ruolo non suo tra l’altro. L’ex Milan è stato, difatti, incaricato da Simone Inzaghi di indossare le vesti che spettavano, perlomeno inizialmente, a Marcelo Brozovic (infortunatosi già diverse volte in questa stagione). Per tutta questa serie di motivi, dunque, il classe ’94 – in scadenza nel prossimo 2024 – non sta facendo nient’altro che dimostrare di meritarsi, appieno, questo rinnovo di contratto.

Calhanoglu dovrebbe, per l’appunto, estendere la durata del proprio contratto, assieme all’Inter, sino a giugno 2026 e a fronte di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione (con annessi bonus, tra l’altro). Sia l’entourage del giocatore che l’intera dirigenza nerazzurra stanno già lavorando, per bene, al tutto con l’ufficialità che può arrivare a breve.