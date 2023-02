Ritorno all’Inter, UFFICIALE accordo e firma

Il calciatore, ex nerazzurro in prestito nella stagione 2019, ha da poco ufficializzato il proprio passaggio al Fulham in Premier League scalzando ancora una volta la possibilità di un approdo a Milano

Le recenti prestazioni di Denzel Dumfries in campionato hanno confermato il suo stato di forma altalenante, macchiato anche dall’ultimo acciacco accusato nel corso dell’ultima uscita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Un peccato, considerato che fino a qualche mese fa aveva dato ampia dimostrazione di avere incominciato la stagione con il piglio giusto divenendo presto uno degli uomini più incisivi dal punto di vista offensivo all’interno della squadra di Simone Inzaghi.

Ora il calciatore potrebbe restare a riposo nell’imminente derby contro il Milan, costringendo il tecnico piacentino a chiedere gli straordinari a Matteo Darmian. Questa condizione abbastanza precaria resta una delle priorità del mercato dell’Inter per la prossima estate, viste anche le pochissime garanzie di permanenza dell’altro esterno destro Raoul Bellanova, finora non all’altezza delle aspettative dello staff tecnico nerazzurro. Ci sono anche tanti dubbi sulla situazione dell’olandese, sempre in balia delle grandi realtà di Premier League come Chelsea e Manchester United e ancor meno legato alla causa di Viale della Liberazione per il prossimo futuro. In quest’ottica la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio s’è mossa in anticipo, nel tentativo di chiudere almeno un’operazione di spessore allo scopo di tappare il vuoto che lascerà l’esterno titolare la prossima estate. L’idea resta quella di spendere poco o nulla, puntando soprattutto sui parametri zero. E oltre ai soliti nomi noti come Juan Cuadrado, Alvaro Odriozola e Rick Karsdorp, è probabile che l’Inter abbia avuto modo di dialogare anche con un suo ex calciatore.

Calciomercato Inter, zero chance per il ritorno dell’ex

Si tratta di Cedric, da qualche stagione sotto contratto con l’Arsenal in Premier League e ceduto proprio agli sgoccioli della sessione invernale in prestito al Fulham.

Quest’ultimo ha avuto l’onore di indossare la maglia nerazzurra in una brevis parentesi della stagione 2019, totalizzando appena cinque presenze molto risicate che hanno poi costretto l’Inter a fiondarsi su altre alternative al termine della stagione. Il portoghese resta uno degli esuberi della rosa di Mikel Arteta ed è probabile che lasci a titolo definitivo il club inglese il prossimo giugno, ma quasi certamente non si parlerà nuovamente di Inter. A sfavorire il suo innesto è soprattutto l’età anagrafica, oltre allo stato di forma complessivo ben lontano dagli standard di Inzaghi.