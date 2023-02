L’annuncio in diretta: “Brozovic pedina di scambio”

Il centrocampista croato può dire addio all’Inter in estate. I nerazzurri potrebbero provare a cederlo tramite scambio. Ecco svelati tutti i possibili scenari

Marcelo Brozovic è approdato a Milano nell’ormai lontano gennaio 2015, rivelandosi, da lì in poi, un vero e proprio leader assoluto…Anche se non sin da subito. Il centrocampista croato ha, infatti, faticato nei primi anni in nerazzurro, trovando però, a distanza di qualche stagione, la giusta chiave per poter guidare al meglio il centrocampo dell’Inter.

A dirla tutta infatti, la squadra di Inzaghi ha sofferto e non poco la mancanza del croato, perlomeno nello scorso anno, facendo combaciare, di fatto, il loro periodo di ‘black-out’ con l’infortunio dell’ex Dinamo Zabagria. Quest’anno invece, grazie al contributo di Hakan Calhanoglu, la musica sembra essere cambiata. Dal momento in cui il turco ha indossato le vesti che spettavano inizialmente al croato, la squadra ha, comunque, continuato a girare al meglio: collezionando sia il pass per gli ottavi di Champions League che garantendosi la conquista della Supercoppa.

Nonostante questo però, Marcelo Brozovic è tornato ad allenarsi, già nella giornata di ieri, col resto del gruppo e, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, sarà arruolabile per il derby di Milano (partendo, chiaramente, dalla panchina). Ad ogni modo, poi, l’intera dirigenza dell’Inter reputa, ora come ora, il classe 92 non più incedibile: con l’ipotesi di scambio con Kessie che tiene, tutt’ora, banco. A dirci di più su tutto quello che potrebbe accadere nel corso della prossima estate, è stata una persona in particolare.

Vanni a Tv Play: “Inter obbligata a vendere in estate. Brozovic può essere una buona pedina di scambio.”

“Stando a ciò che emerge, sia da parte dell’entourage del croato, che dall’Inter, la risposta è che non c’è alcun problema: se non quel guaio fisico da cui il calciatore è uscito con un po’ di fatica. Per il resto si vedrà. Brozovic è un giocatore che ha mercato. I nerazzurri quest’anno hanno dimostrato di poter fare a meno di lui, con Calhanoglu che si è adattato fin troppo bene”.

Sono state queste le dichiarazioni con cui Franco Vanni ha esordito una volta intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play. Il noto giornalista di ‘Repubblica’ ha, non a caso, fatto il punto della situazione sul croato: sottolineando, da lì in poi, tutta una serie di cose. “Questa estate, l’Inter dovrà vendere alcuni big per fare cassa. Tornerà, dunque, il tema della possibile cessione di gente come: Dumfries, Lautaro, Barella e tanti altri. Tirare ad indovinare qualcosa, in questo momento, non ha minimamente senso. In virtù di questo, però, Brozovic può rivelarsi una buona pedina di scambio o, in alternativa, un buon incasso per il club…Se in forma, chiaramente”.

Coppa Italia, sarà Juventus-Inter in semifinale: c’è anche una novità sui gol in trasferta

Dopo essersi imposta per 1-0 sulla Lazio, la Juventus affronterà l’Inter nel doppio confronto della semifinale di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri se la vedrà, infatti, direttamente contro la compagine di Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, è emersa fuori una grossissima novità.

A partire da questa stagione, è stata abolita, anche in Coppa Italia, la regola dei gol segnati in trasferta in caso di parità. E’ questo ciò che è emerso nelle ultime ore. Ora resta solamente da capire, con assoluta certezza, quando potrebbero giocarsi l’andata ed il ritorno di Juventus–Inter. Il primo dei due match dovrebbe, infatti, disputarsi o il 4 o il 5 aprile mentre il secondo tra il 25 e 26 aprile. L’unica certezza resta, al momento, quella che si giocherà prima a Torino, mentre il ritorno sarà a Milano.