Calciomercato Inter, Auf Wiedersehen: “Accordo col Bayern”

Il centravanti non raggiungerà l’Inter a parametro zero in estate secondo gli ultimi accostamenti di mercato, piuttosto è vicino alla firma con il club bavarese

L’Inter ha dimostrato di avere a disposizione un parco offensivo di tutto rispetto anche nel corso di questa prima metà di stagione. Il vero protagonista è Edin Dzeko, fonte inesauribile di gol anche nelle partite più difficili da affrontare. A coadiuvarlo c’è un buon Lautaro Martinez, ripresosi da un periodo di buio culminato poi nell’esperienza al Mondiale in cui non ha trovato la via della rete neppure nelle occasioni più ghiotte.

Chi non ha affatto rispettato le attese, invece, è il gigante belga Romelu Lukaku. Reduce dalla triste parentesi al Chelsea, il calciatore è tornato in nerazzurro con la voglia di essere incisivo come prima. Il suo stato di forma, tuttavia, è ancora molto lontano dalle attese e potrebbe continuare ad essere preda di questo stato involutivo sino al resto della stagione. In quella circostanza la dirigenza nerazzurra dovrà poi decidere del suo futuro, ma a conti fatti sarà improbabile dargli una seconda occasione. Le richieste del club inglese proprietario del cartellino sono esagerate, persino condividere il costo dell’ingaggio potrebbe risultare deleterio per le casse societarie nel caso di un accordo sul prolungamento del prestito. Per non parlare di Joaquin Correa: l’argentino è una delle ombre di questa Inter e potrebbe seriamente salutare in estate. Così l’amministratore delegato avrà due grattacapi da dover sistemare. E al contempo pensare di fornire a Simone Inzaghi almeno una valida alternativa d’esperienza in attacco, senza prendere in considerazione le opzioni dei giovani attualmente girati in prestito (vedi Sebastiano Esposito al Bari, ndr).

Calciomercato, niente da fare per l’Inter: rinnovo in arrivo

Ngli ultimi giorni era stato fatto il nome di Eric Maxim Choupo-Moting, centravanti in grande spolvero tra le file del Bayern Monaco. Quest’ultimo è ancora in scadenza di contratto, lasciando qualche dubbio sulla sua permanenza in maglia bavarese, ma a quanto pare le voci di un trasferimento a parametro zero sarebbero state prontamente smentite dall’agente Roger Wittman nel corso di un’intervista per ‘Sky Sport Deutschland‘.

“Io e Just (padre del camerunese, ndr) abbiamo raggiunto un accordo con la dirigenza del Bayern Monaco. Anche il direttore Hasan Salihamidzic può confermarlo. Siamo molto vicini al rinnovo di contratto ma non posso garantire come andrà a finire, perché il rischio nullo non esiste. Maxim ha espresso voglia di restare e anche il club vuole tenerlo. Alla fine si tratta sempre di una questione di soldi, chi nega è un ipocrita per me”, ha concluso l’agente. Seppur non nulle, dunque, le chance di approdo del calciatore all’Inter sono davvero minime.