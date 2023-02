Il dopo Skriniar si fa adesso, blitz in sede dell’agente

Nelle ore in cui Skriniar è sembrato a un passo dal trasferimento anticipato al PSG, l’Inter si è affannata alla ricerca di un sostituto last-minute. Per il dopo Skriniar si sono valutati innanzitutto Demiral e Djaló, ma non solo

Le trattative non si sono chiuse con la notizia della permanenza dello slovacco fino a giugno. I dirigenti interisti continuano a lavorare. Una mezza prova potrebbe arrivare da Instagram, dove è spuntata una foto che svela un retroscena sui contatti in corso all’interno delle stanze di rappresentanza del club nerazzurro.

L’agenzia di un difensore valutato dall’Inter come possibile innesto per il dopo Skriniar ha infatti pubblicato un post rivelatore: c’è stato un contatto che potrebbe informarci sullo stato continuo dei colloqui finalizzati a valutare il profilo di un nuovo difensore per la prossima stagione. Ciò non significa che sia in corso una trattativa. Ma appare comunque evidente una connessione fra calciatore e club.

L’agenzia in questione è l’Antoniu’s Assessoria, che cura gli interessi, fra gli altri, di Rodrigo Becao, difensore centrale dell’Udinese. E il post su Instagram parla chiaro: l’agente ha fatto visita all’Inter dopo la chiusura mercato.

Da un punto di vista sportivo non è una sorpresa: Becao è tra i profili che più piacciono all’Inter per costruire la difesa del futuro. Per il dopo Skriniar si valutano diversi nomi, da Djaló a Scalvini, da Demiral a Mavorpanos.

Un nome mai passato di moda è appunto quello di Rodrigo Becao. Il ventisettenne brasiliano ex Bahia e CSKA Mosca sta facendo benissimo a Udine e si trova a suo agio in bianconero, ma non ha mai escluso la possibilità di partire. Ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma ci sono tante big interessate a lui. In una recente intervista concessa ad AS, il brasiliano ha ammesso di essere incerto riguardo al futuro: “Non so se cambierà qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi. All’Udinese darò tutto e sarò per sempre grato al club, che mi ha reso l’uomo e il calciatore che sono”…

Incontro per il dopo Skriniar: agente in sede

Cosa abbiamo nelle mani? Nulla di sicuro. Ma si registra comunque un incontro in sede tra l’Inter e l’agenzia che rappresenta brasiliano dell’Udinese il cui contratto scade nel 2024. Non è un mistero che Becao sia stato nei pensieri nerazzurri nelle confuse ore precedenti alla chiusura del mercato invernale.

L’Inter ha puntato principalmente su Tiago Djalò, difensore centrale portoghese classe 2000 del Lille. Ma i francesi hanno chiesto parecchio: si parla di una richiesta di 25 milioni più bonus. Ecco perché Ausilio si è concentrato su Demiral dell’Atalanta, Becao dell’Udinese e a Lindelof dello United. A un certo punto è stato offerto dagli agenti anche Nacho del Real Madrid, in scadenza nel 2023. E non è detto che le trattative si siano chiuse.

Magari è fra questi nomi che l’Inter sta ancora cercando il nuovo difensore destro da inserire in squadra nella prossima stagione. Per caratteristiche, Becao è uno dei profili più interessanti come possibile sostituto di Skriniar. Il brasiliano è attento in difesa, bravo nei contrasti e di testa, e forte fisicamente. Non ha i tempi di interventi dello slovacco né la sua sicurezza nell’uno contro uno, ma rispetto a Skriniar è un po’ più tecnico e più a suo agio con la palla.

In più sembra costantemente animato da foga. In questo modo riesce a spaventare gli avversari, vincendo molti duelli (secondo le statistiche ha la meglio nell’86% dei duelli che ingaggia), e a proporsi in avanti con spavalderia.

Rispetto agli altri nomi valutati dai nerazzurri è poi già esperto di Serie A. Gioca infatti in Italia dal 2019, e ha disputato con la maglia dell’Udinese più di 120 partite.

Tutte le pretendenti che cercano il brasiliano

Becao è stato vicinissimo a lasciare l’Udinese nei giorni scorsi. Ma non per trasferirsi all’Inter. I nerazzurri, infatti, non hanno mai contattato la società bianconera. Un’altra squadra ha fatto sul serio, insistendo parecchio per ingaggiare il centrale brasiliano. Un club di Premier.

Le notizie in Inghilterra parlano infatti di una proposta da parte del Nottingham Forest, società neopromossa dalla Championship. In pratica, il club ha offerto ben 25 milioni di euro. L’Udinese ha però rifiutato. Le Zebrette vogliono tenere il brasiliano in rosa il più a lungo possibile, e di fatti continuano a proporgli un rinnovo di contratto. Non si sa ancora se Becao è disposto a prolungare. E se non lo farà nei prossimi mesi, è molto probabile che partirà dopo giugno.

Il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino ha sempre fatto intendere che Becao è un pilastro dell’Udinese. Lo stesso dice Pozzo. Quindi tutte le pretendenti (fra cui figurano anche la Juve, la Roma e la Fiorentina), devono lavorare innanzitutto con l’agenzia del calciatore, e poi spingere affinché la trattativa venga indirizzata dall’interno.