Icardi e il ritorno a Milano, operazione pazzesca

Il centravanti del PSG, in prestito al Galatasaray, potrebbe fare ritorno nel capoluogo lombardo attraverso un’operazione che stuzzica l’interesse del tecnico francese Galtier per la prossima stagione

Mauro Icardi ha lasciato l’Inter in un mare di polemiche, sposando infine il progetto tecnico del Paris Saint-Germain. Tra le file dei francesi il centravanti argentino ha avuto certamente i suoi momenti di gloria, ma l’avvento di Edinson Cavani prima e di Kylian Mbappé poi hanno costretto l’ex nerazzurro a reinventarsi. Figurare in panchina era troppo anche per lui, così la dirigenza parigina ha ben pensato di girarlo in prestito ad inizio stagione direttamente in Turchia.

Con la maglia del Galatasaray, Icardi sembra essere rinato. Buone prestazioni e un discreto bottino personale lo hanno rilanciato anche nello scenario internazionale, con diverse squadre pronte a fare le proprie mosse sul mercato al termine dell’esperienza turca. Improbabile, infatti, che il calciatore decida di restare lì facendosi sfuggire l’occasione di dire nuovamente la sua in Europa. Per questo motivo la dirigenza del PSG potrebbe cogliere la palla al balzo riportandolo nuovamente in Italia, precisamente a Milano, dove tutto è incominciato. Se non fosse che non si parla affatto di Inter.

Calciomercato Inter, Theo al posto di Icardi

L’idea di Luis Campos, direttore sportivo, potrebbe essere infatti quella di trattare le condizioni di trasferimento dell’esterno sinistro Theo Hernandez del Milan giocando proprio la carta Icardi. Al tecnico del PSG Christophe Galtier serve un mancino di sostanza per fare coppia con l’ex nerazzurro Achraf Hakimi sulla destra, mentre ai rossoneri urge trovare un nuovo centravanti con la consapevolezza di non poter fare affidamento su Giroud e Ibrahimovic, ormai in età avanzata, il flop Origi e l’incostante Rebic.

Per i parigini si tratterebbe tuttavia di un’operazione piuttosto complicata, derivante dal fatto che il Milan non lascerebbe partire tanto facilmente uno dei terzini più preziosi al mondo. Servirebbe ben più della carta Icardi per convincere il ds Paolo Maldini. Forse un conguaglio cash da almeno 60 milioni di euro. Non una cifra impensabile per un club pienamente nelle mani di una delle persone più facoltose del pianeta come Al-Khelaifi, ma spesso i soldi non comprano tutto. Al calciatore spetterebbe la scelta finale. Icardi però si farebbe sfuggire una ghiotta chance di poter vendicare il proprio epilogo in maglia nerazzurra indossando quella rossonera della storica rivale, esattamente come accaduto all’opposto per Hakan Calhanoglu. Staremo a vedere.