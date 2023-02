Sta per firmare con l’Inter: oltre 5 milioni di stipendio

Il calciatore è uno degli elementi più importanti della rosa di Inzaghi, dopo la partita contro il Porto l’amministratore delegato Marotta potrebbe trattare con lui del rinnovo di contratto

L’Inter non ha concluso nessuna operazione di rilievo nel corso della sessione invernale di mercato, come da politica del club ad inizio stagione. Sono stati fatti alcuni tentativi per l’addio anticipato di Milan Skriniar dal Paris Saint-Germain, ma alla fine la dirigenza nerazzurra ha preferito non arrecare alcun danno alla rosa alle dipendenze di Simone Inzaghi privandolo di un elemento che potrà comunque tornare utile sino alla fine della stagione regolare. Anche in ottica Champions League.

Ciò su cui l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno infuso le maggiori energie nell’ultimo periodo sono state soprattutto le operazione interne relative ai rinnovi di contratto. Al di là del flop Skriniar, l’Inter ha chiuso da poche ore l’accordo con l’esterno destro Matteo Darmian, risultato decisivo nella partita contro l’Atalanta in Coppa Italia al posto del centrale slovacco. Dopodiché potrebbe essere il turno di Stefan de Vrij, tornato da poco in orbita nerazzurra per evitare di lasciare il tecnico piacentino sprovvisto anche di un altro difensore la prossima stagione. Con ogni probabilità si discuterà anche del futuro di Edin Dzeko, risultato uno dei più incisivi sottorete in questa prima metà di stagione, mentre è in bilico la situazione relativa alla conferma di Francesco Acerbi. Al contempo, Marotta vorrebbe promettere un adeguamento di contratto anche ad Alessandro Bastoni per scacciare le pressioni della Premier League, ma le novità non sarebbero finite. Anche Hakan Calhanoglu potrebbe ricevere una nuova proposta, subito dopo la disputa della partita degli ottavi di Champions contro il Porto.

Calciomercato Inter, Calhanoglu rinnovo tutto meritato

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista turco sarebbe stato convocato presso gli uffici di Viale della Liberazione per discutere di un adeguamento economico a 5 milioni di euro per prolungare il suo contratto di almeno un altro paio d’anni.

Questa decisione è stata maturata a seguito delle ottime prestazioni dell’ex calciatore rossonero, prelevato dal Milan a parametro zero senza grandissime aspettative e diventato man mano uno dei punti fermi del centrocampo di Inzaghi soprattutto come alter ego di Marcelo Brozović in mediana. La sua grande attenzione in fase di impostazione, le pochissime sbavature e una spiccata propensione al gol lo rendono completo sia in fase offensiva che di copertura difensiva. Un valore aggiunto, sbocciato sul talento che già possedeva. Carta da trattenere e custodire gelosamente.