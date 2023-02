Offertona per Barella: via dall’Inter e doppio arrivo

Ancora sirene inglesi per Barella. Il centrocampista sardo potrebbe dire addio a fronte di un’offerta da 70 milioni. Nel frattempo l’Inter ha già in mente due nomi per il futuro

Nicolò Barella è approdato a Milano nell’estate del 2019, quando ancora sedeva in panchina Antonio Conte, per intenderci. Il centrocampista sardo è, da quel momento in poi, diventato anima e corpo di questa squadra: collezionando, da lì in poi, importantissimi numeri al fianco dell’Inter.

17 reti e addirittura 41 assist totalizzati in tre anni e mezzo di Inter: numeri da vero e proprio big, insomma. Quale resta, ad oggi, l’unico difetto di ‘Duracell’? (così denominato ai tempi di Cagliari). Sicuramente il fatto di andare, spesso e volentieri, a tu per tu con l’arbitro: ‘guadagnandosi’, di fatto, qualche cartellino di troppo. Ad ogni modo però, in queste ultime stagioni, il centrocampista sardo ha impressionato non soltanto per i suoi importanti numeri – citati, proprio nelle prime righe – ma anche per via dell’attaccamento che ha sempre riservato nei confronti della casacca nerazzurra.

‘Barellino’ resta, infatti, uno di quei giocatori che ha sempre ‘sudato la maglia’ ogni qualvolta è sceso il campo. A onor del vero, poi, lo stesso classe ’97 aveva già ammesso, in passato, di essere sempre stato, sin da bambino, un vero tifoso interista. In tanti vanno matti per Nicolò Barella: tra cui qualche importante tecnico come Ancelotti e Klopp. Sia il primo che il secondo avevano, non a caso, provato a fare, negli scorsi tempi, un forte sondaggio per il cagliaritano (del tutto ignorato dalla dirigenza della ‘Beneamata’).

Nonostante questo, però, in virtù del fatto che l’Inter sarà chiamata, durante la prossima estate, a dover privarsi di qualche big: ecco che sorge nel frattempo un’inaspettata ipotesi di mercato.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Frattesi ed Erlic in caso di cessione di Barella: i dettagli

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Calciomercatonews.com‘ nelle ultime ore, in caso di cessione di Barella, l’Inter finirebbe a quel punto per buttarsi sul duo Frattesi–Erlic: in modo tale da sopperire, non soltanto, all’eventuale partenza del centrocampista cagliaritano, ma anche a quella di Milan Skriniar (prossimo a vestire i colori del Psg).

E’ questo ciò che riporta, ad oggi, il portale di cui vi abbiamo appena parlato. Da ciò che ne emerge, infatti, l’intenzione da parte dei nerazzurri potrebbe essere quella di cedere Nicolo Barella, solamente, a fronte di un’offerta che si aggira, come minimo, intorno ai 70 milioni di euro: per poi reinvestirne, nel caso, 30 per Davide Frattesi – il Sassuolo lo valuta, ad oggi, a questa cifra – e altri 7-8 per Martin Erlic. La chiave per sbloccare il tutto, potrebbe essere quella di interfacciare i primi colloqui con l’agente Beppe Riso (intermediario con cui l’Inter è da sempre in ottimi rapporti).

Nonostante questo, però, non possiamo far altro che sottolineare il fatto che, ad oggi, l’intera dirigenza nerazzurra non abbia benché la minima intenzione di privarsi dell’ex Cagliari: in quanto il primo nome, finito da tempo sulla lista dei partenti, resta quello di Denzel Dumfries in ottica di giugno.