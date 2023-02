Addio de Vrij, un Campione del Mondo al suo posto

La difesa dell’Inter subirà un forte restyling in vista della prossima estate. Skriniar andrà via in direzione Parigi mentre c’è anche il dubbio de Vrij. Servono innesti

Si è chiusa senza lieto fine una delle più grandi telenovele recenti dell‘Inter. Il riferimento è a Milan Skriniar che è rimasto anche alla fine del mercato di gennaio, ma che lascerà i nerazzurri al termine dell’attuale stagione per accasarsi al PSG a costo zero.

Saltato il rinnovo per il numero 37 slovacco, elemento importante per Simone Inzaghi, che ora dovrà trovare la giusta quadra per una convivenza forzata fino a fine anno. Una perdita importante tecnica ed economica per il futuro di un reparto, quello difensivo, che potrebbe perdere un altro giocatore con la medesima formula. Tra i big a scadenza c’è infatti anche Stefan de Vrij, già meno importante nelle gerarchie di Inzaghi come certificato dall’attuale stagione in cui ha anche patito la concorrenza. Entro la fine del mese di febbraio l’Inter si aspetta una risposta dal centrale olandese per quel che riguarda la proposta di rinnovo del contratto. Il calciatore piace in Inghilterra e Spagna, col Villarreal in particolare, e starebbe valutando ogni possibile soluzione ponderando sia il lato economico che il suo eventuale ruolo in squadra. Alla luce dell’addio sicuro di Skriniar e di quello da capire di de Vrij, appare inevitabile per l’Inter andare ad inserire nuovi rinforzi tra i centrali.

Calciomercato Inter, campione del mondo in difesa: Pezzella nome low cost

Urgono difensori centrali per andare a rimpinguare le forze di casa Inter, e oltre ad un titolare di rilievo andranno anche esplorate eventuali occasioni ed affari low cost per completare numericamente la difesa.

Una chance interessante, nell’ottica di una possibile sostituzione di de Vrij, potrebbe arrivare dalla Spagna e nello specifico dal Real Betis. Un nome che potrebbe essere proposto al club meneghino è quello di German Pezzella, centrale argentino campione del Mondo in Qatar 2022, e con un passato importante anche in Serie A dove ha indossato la maglia della Fiorentina. Si tratta di un difensore di grande esperienza, abile nel gioco aereo e capace nell’uno contro uno. Potrebbe essere un’idea a costi contenuti da ponderare, qualora venisse offerto, proprio nell’ottica di ampliare il numero di scelte di Inzaghi. Il campione del Mondo andrebbe nell’ottica di essere un’alternativa, che conosce già la Serie A e può rimanere in silenzio ad aspettare il suo turno.