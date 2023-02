Scambio tra attaccanti: bomber francese per Correa

L’attacco dell’Inter è un rebus aperto per la prossima stagione. Servirà qualche cambiamento soprattutto tra Lukaku e Correa. Idea di scambio con l’argentino

Serve chiarezza nell’attacco dell’Inter, per il presente ma anche per il futuro quando con l’arrivo della finestra estiva di calciomercato qualcosa potrebbe anche cambiare, sia in ottica entrate che soprattutto uscite.

La grande certezza risponde al nome di Lautaro Martinez, che continua a mantenere un rendimento molto elevato al netto dell’incostanza da parte della squadra di Simone Inzaghi. I gol dell’argentino sono pesanti e decisivi in molti casi, e rappresentano anche la principale fonte di successi da parte del reparto offensivo interista. Nella produzione dell’attacco a seguire c’è l’esperienza, la tecnica e il peso di Edin Dzeko, che al netto della carta d’identità continua a fare la sua parte. Deficitarie invece le annate di Joaquin Correa, quasi mai capace di lasciare un’impronta forte sull’Inter in circa un anno e mezzo, e di Romelu Lukaku, tornato a Milano da grande eroe e potenziale ciliegina sulla torta del mercato estivo per tornare a vincere, ma troppo spesso infortunato ed incapace di tornare a brillare come nella sua prima avventura in nerazzurro. Anche per questi motivi l’attacco dell’Inter potrebbe subire un restyling la prossima estate, quando andranno valutate soprattutto le posizioni del belga e di Correa.

Calciomercato Inter, Correa-Ben Yedder: un’idea suggestiva

Mentre per Lukaku la seconda parte di stagione servirà a determinare lo status del prestito col Chelsea e l’eventuale ridiscussione dello stesso, per Correa ci sarà bisogno di segnali di rinascita concreti per evitare una cessione.

Il ‘Tucu’ non convince e non ha ripagato evidentemente l’alto investimento fatto su di lui. Senza un cambio di rotta non va esclusa alcuna porta per il suo destino. Occhio anche alla Ligue 1 dove potrebbe avere mercato. Una squadra a cui potrebbe interessare è il Monaco che è in lotta per una posizione Champions con l’obiettivo preliminari da provare a raggiungere. Una suggestione interista potrebbe legarsi al nome dell’argentino approfittando della situazione per uno scambio alla pari con Wissam Ben Yedder, bomber che anche quest’anno segna con ottima regolarità (16 gol tra tutte le competizioni). Esperto francese classe 1990, l’ex Siviglia è in grado di agire sia da prima che da seconda punta. Alcuni intermediari potrebbero anche provare a proporre tale situazione che per l’Inter rappresenterebbe un upgrade rispetto a Correa in termini di rendimento e certezze, ma downgrade per la carta d’identità differente.