Vuole riprendersi l’Inter: “Ringrazio Ausilio, tornerò”

Il centravanti ha rilanciato importanti dichiarazioni sul suo futuro, pieno di speranza sul potenziale ritorno in nerazzurro dopo l’esperienza in prestito al Basilea

La politica di adeguamento delle infrastrutture e della crescita dei giovani talenti del vivaio è divenuta di prioritaria importanza per la presidenza dell’Inter nel giro delle ultime stagioni. Ad aver incentivato questa linea di pensiero non sono state soltanto le opere portate avanti dalla maggior parte dei grandi club europei, ma anche la vera e propria necessità di migliorare la situazione economica e finanziaria di una società affossata dalla crisi post Covid.

Fortuna ha voluto che il comparto Primavera alle dipendenze di Cristian Chivu fosse già ricco di buone personalità, tanto che nella passata sessione estiva di mercato è stato ceduto Cesare Casadei al Chelsea per una cifra vicina ai 20 milioni di euro complessivi. Prossimamente il tecnico Simone Inzaghi, soddisfatto del lavoro svolto dai giovani calciatori nerazzurri, potrebbe persino chiamarne qualcuno in Prima Squadra come fatto già in questa stagione con Valentin Carboni. L’indiziato principale resta Giovanni Fabbian, oggi in prestito alla Reggina in Serie B.

Oltre ai nuovi volti dell’Inter del futuro, la dirigenza nerazzurra potrebbe anche pensare di tornare sui propri passi e reintegrare qualche vecchia conoscenza. Non si tratterà di Sebastiano Esposito, giunto in prestito al Bari dopo la deludente esperienza in prestito all’Anderlecht, tantomeno di Salcedo o Colidio. Quanto piuttosto di Darian Males.

Calciomercato Inter, Males ha un conto in sospeso

Il giovane centravanti è protagonista di una grandissima annata in forze al Basilea, per la cui maglia ha messo a segno 8 reti e fornito 9 assist ai compagni di squadra.

“Voglio ringraziare Piero Ausilio per aver creduto in me, mi ha aiutato a risolvere qualche grattacapo con il mio vecchio club nella trattativa con l’Inter. Sono felice di avere il cuore nerazzurro, sono tifoso da sempre. Guardo ogni partita che posso. Spero di tornare all’Inter, anche se non so cosa succederà con il mio contratto qui a Basilea. Voglio soltanto dimostrare chi sono e quanto valgo“, ha dichiarato apertamente il calciatore in una recente intervista. Inzaghi è dunque avvisato: potrà contare su una carta in più nel caso in cui lo vorrà. Del resto ci sarà da considerare le partenze di Lukaku e probabilmente di Correa.