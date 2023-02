Erede Skriniar gratis, pre-accordo e Juve battuta

Il centrale slovacco è pronto a fare i bagagli a fine stagione per raggiungere il PSG, intanto l’Inter pare aver trovato pane per i suoi denti come braccetto difensivo per il futuro scalzando la Juve

Il dialogo tenuto con gli esponenti ultrà della Curva Nord dell’Inter non risanerà certamente la profonda crepa aperta nel tessuto nerazzurro a seguito della ormai certa partenza di Milan Skriniar verso le sponde del Paris Saint-Germain.

Il calciatore ha infatti raggiunto l’accordo di trasferimento a parametro zero con il club parigino per la prossima estate, rigettando ogni tentativo da parte dell’Inter di strappare il rinnovo di contratto per la permanenza a Milano. Tuttavia, è stato fatto appello di rispettare la scelta del calciatore e lo stesso tecnico Simone Inzaghi ha tenuto a ribadire questo concetto. Al di là delle decisioni personali e professionali, Skriniar resta un calciatore esemplare dentro e fuori dal campo. E potrà comunque tornare utile sino alla fine della stagione, senza conservare la fascia di capitano al braccio.

Calciomercato Inter, rispunta l’opzione N’Dicka

Al suo posto la dirigenza nerazzurra ha intenzione di piazzare un colpo di spessore, per garantire continuità di prestazioni al tecnico piacentino sin dalla prossima stagione. Oltre alle ipotesi Lindelof, Smalling e Djalò, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta potrebbe virare in via definitiva sul profilo del centrale mancino Evan N’Dicka in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

Giovane, di buona fisicità e diligente in fase di non possesso, il calciatore non rinnoverò il proprio contratto con il club tedesco. Dunque saluterà anche lui a fine giugno, permettendosi il lusso di firmare senza ulteriori costi aggiuntivi con uno dei club più titolati d’Europa. Stando agli spagnoli de ‘todofichajes.com’, anche il Barcellona si sarebbe messo sulle tracce di N’Dicka nella speranza di far venir meno Juventus, Roma, Siviglia e Atletico Madrid. In molti, dunque, sarebbero disposti ad accaparrarsi le prestazioni del francese. Ma l’Inter potrebbe avere dalla sua la carta promesse: senza Skriniar si aprirà una voragine che potrà essere colmata soltanto da qualcuno che ha la giusta determinazione nel fungere da erede diretto.