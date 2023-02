Ha conquistato l’Olanda: un giapponese per Inzaghi

La fascia destra dell’Inter la prossima estate potrebbe subire ancora modifiche. Il futuro di Dumfries è in bilico: occhio ad un jolly giapponese che gioca in Olanda

Quello della prossima estate dovrà essere un calciomercato di idee, occasioni e grande attenzione per l’Inter, che prima di tutto dovrà concludere al meglio l’attuale stagione, già piuttosto indirizzata nella corsa scudetto.

Il Napoli conduce con ampio margine sulla concorrenza, ma ciononostante l’Inter dovrà provare a macinare quanti più punti possibili per ottenere il meglio che l’annata può ancora offrire, dopo aver già vinto la Supercoppa Italiana. Per farlo servirà l’apporto di tutti, e dunque anche di chi ha reso meno del dovuto. Dai troppo spesso assenti Lukaku e Brozovic ad un Denzel Dumfries in calo rispetto al 2022: Simone Inzaghi dovrà dare una scossa anche ai propri campioni. Poi in estate sarà anche tempo di ridisegnare le strategie, sia in entrata che soprattutto in uscita, con un possibile ulteriore cambio di volto all’interno della squadra nerazzurra. A destra infatti proprio Dumfries sembra indirizzato ad un possibile addio, qualora arrivasse una proposta allettante dal punto di vista economico, utile anche a mettere i conti a posto. L’olandese inoltre si è fatto scalzare da Darmian ed è ben lontano dalla sua versione migliore. Al netto del suo futuro non vanno escluse anche sorprese.

Calciomercato Inter, un jolly a destra ancora dall’Olanda: il giapponese Sugawara sta impressionando

Caccia anche alle migliori occasioni in entrata, soprattutto se legate ad eventuali uscite. I giovani di talento e non eccessivamente costosi potrebbero rappresentare in via generale, a prescindere dalla zona di campo, una strada da provare a battere.

Al netto di quelli che sono stati finora i risultati, è un po’ quanto fatto quest’anno con scommesse come Asllani e Bellanova che solo il tempo saprà giudicare in maniera definitiva. In questa ottica un nome potenzialmente a sorpresa da osservare nei prossimi mesi per la fascia destra potrebbe essere Yukinari Sugawara. Terzino destro classe 2000 giapponese dell’AZ che ha già messo insieme 4 gol e ben 9 assist in stagione considerando tutte le competizioni. Un gol e 4 assist nelle ultime quattro certificano invece l’ottimo momento di forma, ed una proiezione di crescita marcata. È evidentemente un calciatore di spinta, con margini e potenziale che ogni tanto ha fatto anche l’ala destra, e dunque spendibile su tutta la fascia. Il contratto di Sugawara è in scadenza 2025, ed ha costi contenuti sia di ingaggio che di cartellino. I numeri sono straordinari ma sarebbe spendibile solo in ottica ‘scommessa’ per l’Inter che da lontano potrebbe anche osservarne la crescita durante la stagione.