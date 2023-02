Simeone lo porta via all’Inter, il Ds stravede per lui

Marotta e Ausilio rischiano di essere beffati sul più bello. L’Inter deve ora affrettare i tempi. Ecco cosa sta accadendo in vista della prossima stagione

Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia chiusa meno di cinque giorni fa, con l’Inter che non ha praticamente chiuso per alcun colpo, i nerazzurri guardano in vista dell’estate che verrà e pensano al da farsi.

Restano diverse, ad oggi, le vicende che tengono tutt’ora banco all’interno della sede dell’Inter. I nerazzurri sono, non a caso, chiamati ad occuparsi di tutti quei contratti in scadenza: dove tra questi rientra, in particolar modo, quello di Edin Dzeko. E’ vero, Marotta e Ausilio puntano ad offrire un rinnovo leggermente al ribasso dei 5,5 milioni percepiti, quest’oggi, dal bosniaco, con lo stesso classe ’86 che potrebbe, anche, finire per accettare l’offerta dei nerazzurri.

D’altra parte, però, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ si trova a dover pensare, non soltanto alla situazione del ‘Cigno’ di Sarajevo, ma anche a quella di Lukaku e Correa. Il primo dei due è arrivato, infatti, dal Chelsea tramite un prestito oneroso sottoscritto sulla base di 8 milioni più altri 4 di bonus (legati, unicamente, alla conquista dello Scudetto). Per via di quello che si sta rivelando, poi, l’avventura 2.0 del belga a Milano, restano tantissimi i dubbi sull’eventuale riscatto del classe ’93. Quanto a Correa, invece, il ‘Tucu’ sta anche lui faticando a trovare la giusta continuità…E questa cosa va avanti da un anno e mezzo, ormai.

Per via di tutto questo, dunque, l’Inter potrebbe attuare, nel corso della prossima estate, una vera e propria rivoluzione in attacco. Restano diversi, al momento, gli osservati speciali dei nerazzurri: dove su tutti tiene vita, più di tutti, la forte candidatura di Marcus Thuram. Il centravanti francese piace da moltissimo tempo alla ‘Beneamata’, con la stessa società che, nell’estate del 2021, fu ad un passo dall’acquisirne le prestazioni sportive dell’ex Sochaux. A causa di quel suo infortunio, poi, Marotta e Ausilio decisero, quindi, di virare dritti su Correa (senza ottenerne gli esiti sperati). A distanza di due anni, però, potrebbe essere arrivato il giusto momento per rifarsi, anche se, lo stesso Thuram ha già attirato su di sè la forte attenzione di tanti altri club, tra cui quella dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, affare a rischio per Thuram: l’Atletico è pronto a farsi avanti

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore da ‘As’, non c’è solamente l’Inter su Marcus Thuram in vista della prossima estate, ma anche l’Atletico Madrid, club che vorrebbe provare a fare di tutto pur di tesserarlo entro giugno.

Il centravanti di attuale proprietà del Borussia Mönchengladbach – reo di aver già totalizzato 13 reti e 4 assist in stagione – andrà, non a caso, via a parametro zero nel prossimo giugno, dove si accaserà a qualsiasi altro club lui vorrà. Qual è la novità che emerge, da qui in poi? Sicuramente il fatto che il ds dei ‘Colchoneros’, vale a dire Andrea Berta, stravede per lui: al punto che vorrebbe provare a portarlo in Spagna…Soffiandolo, di fatto, all’Inter. Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere una vera e propria asta per il giocatore. Attesi, dunque, nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo.